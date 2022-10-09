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Грузинский дзюдоист завоевал золото чемпионата мира
Грузинский дзюдоист завоевал золото чемпионата мира
В финальном поединке соперником Григалашвили стал действующий чемпион мира – бельгиец Матиас Кассе 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T17:52+0400
2022-10-09T17:52+0400
2022-10-09T17:52+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Действующий чемпион Европы, грузинский дзюдоист Тато Григалашвили выиграл золотую медаль чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 73 кг.Чемпионат мира по дзюдо стартовал в столице Узбекистана в четверг, 6 октября. В нем принимают участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).В финальном поединке соперником Григалашвили стал действующий чемпион мира бельгиец Матиас Кассе. Григалашвили заставил понервничать своих болельщиков, но изнурил соперника в дополнительное время. В полуфинале грузин оказался сильнее азербайджанского дзюдоиста Саида Моллаеи.Грузинские дзюдоисты начали выступление на ЧМ в Ташкенте с поражения >>Золото Григалашвили стало первой медалью Грузии на текущем чемпионате мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, тато григалашвили, ташкент
грузия, новости, спорт, тато григалашвили, ташкент
Грузинский дзюдоист завоевал золото чемпионата мира
В финальном поединке соперником Григалашвили стал действующий чемпион мира – бельгиец Матиас Кассе
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Действующий чемпион Европы, грузинский дзюдоист Тато Григалашвили выиграл золотую медаль чемпионата мира в Ташкенте в весовой категории до 73 кг.
Чемпионат мира по дзюдо стартовал в столице Узбекистана в четверг, 6 октября. В нем принимают участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).
В финальном поединке соперником Григалашвили стал действующий чемпион мира бельгиец Матиас Кассе. Григалашвили заставил понервничать своих болельщиков, но изнурил соперника в дополнительное время. В полуфинале грузин оказался сильнее азербайджанского дзюдоиста Саида Моллаеи.
Золото Григалашвили стало первой медалью Грузии на текущем чемпионате мира.