https://sputnik-georgia.ru/20221009/inostranets-obvinyaetsya-v-ubiystve-grazhdanki-gruzii-271177424.html

Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии

Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии

На основании ходатайства прокуратуры суд избрал обвиняемому тюремное заключение в качестве меры пресечения 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T14:32+0400

2022-10-09T14:32+0400

2022-10-09T14:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила гражданину иностранного государства обвинение в умышленном убийстве гражданки Грузии, информацию распространяет пресс-служба ведомства.Следствие, проведенное МВД Грузии, установило, что 6 октября в съемной квартире, расположенной на проспекте Мириана Мепе в Тбилиси, во время ссоры иностранец нанес женщине ножевые ранения в различные части тела. В результате полученных ранений женщина скончалась.Полицейские задержали обвиняемого 7 октября. Ему предъявлено обвинение по статье 108 УК Грузии - "умышленное убийство". В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.Убийство женщины в Тбилиси - страшные подробности >>На основании ходатайства прокуратуры суд избрал обвиняемому тюремное заключение в качестве меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.По информации СМИ, в убийстве обвиняется 20-летний гражданин Египта. Он нанес многочисленные раны гражданке Грузии, возраст которой до 40 лет и скрывал тело на съемной квартире. В полицию обратился хозяин квартиры, который не смог выйти на связь с арендатором.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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