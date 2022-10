https://sputnik-georgia.ru/20221009/na-sputnike-saturna-obnaruzheny-priznaki-vozmozhnoy-zhizni-271179324.html

На спутнике Сатурна обнаружены признаки возможной жизни

На спутнике Сатурна обнаружены признаки возможной жизни

Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором, который является незаменимым элементом костей 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T17:02+0400

2022-10-09T17:02+0400

2022-10-09T17:02+0400

в мире

наука

новости

тайны космоса и новые открытия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24716/80/247168037_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_02d3e717a791b9f04c6f2282ef6f39a3.jpg

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат фосфором, необходимым для жизни элементом - с такой гипотезой выступила международная группа исследователей.Ранее в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America были опубликованы результаты исследования, проведенного группой международных ученых, возглавляемой научным сотрудником Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа, передало агентство Синьхуа.Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором. Прежде из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым элементом костей, клеточных мембран и ДНК у живых организмов, ученые полагали, что Энцелад является непригодным для жизни.Российские ученые намерены отправить в космос "потомков" растений-космонавтов >>В ходе исследования ученые создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана.По его словам, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанической воде, потребовалось бы более 100 тысяч лет. Океан на Энцеладе предположительно существует уже более 100 миллионов лет."Учитывая такую потенциально долгую историю, можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором", - заявил ученый.Ранее с помощью космического зонда "Кассини" были получены данные, свидетельствующие о том, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, наука, новости, тайны космоса и новые открытия