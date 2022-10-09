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На спутнике Сатурна обнаружены признаки возможной жизни
На спутнике Сатурна обнаружены признаки возможной жизни
Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором, который является незаменимым элементом костей 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T17:02+0400
2022-10-09T17:02+0400
2022-10-09T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат фосфором, необходимым для жизни элементом - с такой гипотезой выступила международная группа исследователей.Ранее в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America были опубликованы результаты исследования, проведенного группой международных ученых, возглавляемой научным сотрудником Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа, передало агентство Синьхуа.Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором. Прежде из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым элементом костей, клеточных мембран и ДНК у живых организмов, ученые полагали, что Энцелад является непригодным для жизни.Российские ученые намерены отправить в космос "потомков" растений-космонавтов >>В ходе исследования ученые создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана.По его словам, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанической воде, потребовалось бы более 100 тысяч лет. Океан на Энцеладе предположительно существует уже более 100 миллионов лет."Учитывая такую потенциально долгую историю, можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором", - заявил ученый.Ранее с помощью космического зонда "Кассини" были получены данные, свидетельствующие о том, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, наука, новости, тайны космоса и новые открытия
в мире, наука, новости, тайны космоса и новые открытия
На спутнике Сатурна обнаружены признаки возможной жизни
Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором, который является незаменимым элементом костей
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Подледный океан на спутнике Сатурна Энцеладе может быть богат фосфором, необходимым для жизни элементом - с такой гипотезой выступила международная группа исследователей.
Ранее в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America были опубликованы результаты исследования, проведенного группой международных ученых, возглавляемой научным сотрудником Китайского научно-технического университета Хао Цзихуа, передало агентство Синьхуа.
Ученые выдвинули предположение, что океан на спутнике Сатурна может быть богат фосфором. Прежде из-за отсутствия фосфора, который является незаменимым элементом костей, клеточных мембран и ДНК у живых организмов, ученые полагали, что Энцелад является непригодным для жизни.
В ходе исследования ученые создали модель взаимодействия горных пород и вод подледного океана.
"Океаническая вода на спутнике оказалась сильно щелочной (очень соленой) и лишенной кислорода, что напоминает газированную воду, которую люди пьют на Земле", - приводит агентство слова Хао Цзихуа.
По его словам, для того, чтобы фосфор из горных пород Энцелада растворился в такой "газированной" океанической воде, потребовалось бы более 100 тысяч лет. Океан на Энцеладе предположительно существует уже более 100 миллионов лет.
"Учитывая такую потенциально долгую историю, можно предположить, что вода в океане уже богата фосфором", - заявил ученый.
Ранее с помощью космического зонда "Кассини" были получены данные, свидетельствующие о том, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут существовать подходящие для возникновения жизни условия.