https://sputnik-georgia.ru/20221009/po-podozreniyu-v-ubiystve-molodoy-zhenschiny-v-telavi-zaderzhan-ee-muzh-271182683.html
По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж
По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж
На теле жертвы обнаружены множественные раны, нанесенные холодным оружием 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T21:14+0400
2022-10-09T21:14+0400
2022-10-09T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сотрудники полиции Кахети в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 28-летней супруги, совершенном в городе Телави, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельную рану в область горла своей супруге, с которой состоял в незарегистрированном браке и скрылся с места происшествия.Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления — нож. По информации ведомства, расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии.Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии >>Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Как сообщают СМИ, у женщины осталось трое несовершеннолетних детей. По словам родных жертвы, убийство произошло на глазах у детей..Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, убийство, происшествия, кахети, телави
грузия, новости, убийство, происшествия, кахети, телави
По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж
На теле жертвы обнаружены множественные раны, нанесенные холодным оружием
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сотрудники полиции Кахети в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 28-летней супруги, совершенном в городе Телави, сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельную рану в область горла своей супруге, с которой состоял в незарегистрированном браке и скрылся с места происшествия.
Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления — нож.
По информации ведомства, расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
Как сообщают СМИ, у женщины осталось трое несовершеннолетних детей. По словам родных жертвы, убийство произошло на глазах у детей..