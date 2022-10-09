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По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж
По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж
На теле жертвы обнаружены множественные раны, нанесенные холодным оружием 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сотрудники полиции Кахети в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 28-летней супруги, совершенном в городе Телави, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельную рану в область горла своей супруге, с которой состоял в&nbsp; незарегистрированном браке&nbsp; и скрылся с места происшествия.Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления — нож. По информации ведомства, расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии.Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии &gt;&gt;Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Как сообщают СМИ, у женщины осталось трое несовершеннолетних детей. По словам родных жертвы, убийство произошло на глазах у детей..Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, убийство, происшествия, кахети, телави
грузия, новости, убийство, происшествия, кахети, телави

По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж

21:14 09.10.2022
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция в регионе Казбеги
Патрульная полиция в регионе Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На теле жертвы обнаружены множественные раны, нанесенные холодным оружием
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сотрудники полиции Кахети в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 28-летней супруги, совершенном в городе Телави, сообщает пресс-служба МВД.
Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельную рану в область горла своей супруге, с которой состоял в  незарегистрированном браке  и скрылся с места происшествия.
Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления — нож.
По информации ведомства, расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии.
Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии >>
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.
Как сообщают СМИ, у женщины осталось трое несовершеннолетних детей. По словам родных жертвы, убийство произошло на глазах у детей..
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