https://sputnik-georgia.ru/20221009/po-podozreniyu-v-ubiystve-molodoy-zhenschiny-v-telavi-zaderzhan-ee-muzh-271182683.html

По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж

По подозрению в убийстве молодой женщины в Телави задержан ее муж

На теле жертвы обнаружены множественные раны, нанесенные холодным оружием 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T21:14+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сотрудники полиции Кахети в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 28-летней супруги, совершенном в городе Телави, сообщает пресс-служба МВД.Следствие установило, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес смертельную рану в область горла своей супруге, с которой состоял в незарегистрированном браке и скрылся с места происшествия.Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полиция изъяла орудие преступления — нож. По информации ведомства, расследование по факту умышленного убийства члена семьи ведется по статье 109 Уголовного кодекса Грузии.Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии >>Преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Как сообщают СМИ, у женщины осталось трое несовершеннолетних детей. По словам родных жертвы, убийство произошло на глазах у детей..Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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