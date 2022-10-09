https://sputnik-georgia.ru/20221009/premer-nadeetsya-chto-novyy-festival-vina-privlechet-v-gruziyu-bolshe-turistov-271182343.html

Премьер надеется, что новый фестиваль вина привлечет в Грузию больше туристов

Премьер надеется, что новый фестиваль вина привлечет в Грузию больше туристов

В городах Грузии с 9 по 15 октября пройдет масштабный фестиваль "Дни вина" 09.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что в Грузию, как на родину вина, приедет еще больше туристов, об этом он заявил на фестивале "Дни вина",В городах Грузии с 9 по 15 октября пройдет масштабный фестиваль "Дни вина". Это новый ежегодный фестиваль, который был учрежден по инициативе премьера Ираклия Гарибашвили. По задумке организаторов, фестиваль пройдет во всех городах, где производится вино.По словам Ираклия Гарибашвили, фестиваль "Дни вина" должен стать ежегодным и народным праздником."Сегодня мы официально начали "Дни вина" и хотим каждый год отмечать фестиваль вина, поэтому назвали его "Дни вина". Для нас для всех является предметом гордости то, что мы являемся родиной вина, это подтверждено, установлено, признано всем миром, – сказал Гарибашвили.Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда >>Как отметил глава правительства, Грузия имеет 8000-летнюю историю виноделия.На фестивале можно посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, кахети, вино и виноделие грузии, грузинское вино