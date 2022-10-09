https://sputnik-georgia.ru/20221009/premer-nadeetsya-chto-novyy-festival-vina-privlechet-v-gruziyu-bolshe-turistov-271182343.html
Премьер надеется, что новый фестиваль вина привлечет в Грузию больше туристов
Премьер надеется, что новый фестиваль вина привлечет в Грузию больше туристов
В городах Грузии с 9 по 15 октября пройдет масштабный фестиваль "Дни вина" 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T20:36+0400
2022-10-09T20:36+0400
2022-10-09T20:39+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что в Грузию, как на родину вина, приедет еще больше туристов, об этом он заявил на фестивале "Дни вина",В городах Грузии с 9 по 15 октября пройдет масштабный фестиваль "Дни вина". Это новый ежегодный фестиваль, который был учрежден по инициативе премьера Ираклия Гарибашвили. По задумке организаторов, фестиваль пройдет во всех городах, где производится вино.По словам Ираклия Гарибашвили, фестиваль "Дни вина" должен стать ежегодным и народным праздником."Сегодня мы официально начали "Дни вина" и хотим каждый год отмечать фестиваль вина, поэтому назвали его "Дни вина". Для нас для всех является предметом гордости то, что мы являемся родиной вина, это подтверждено, установлено, признано всем миром, – сказал Гарибашвили.Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда >>Как отметил глава правительства, Грузия имеет 8000-летнюю историю виноделия.На фестивале можно посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, кахети, вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, новости, туризм, ираклий гарибашвили, кахети, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Премьер надеется, что новый фестиваль вина привлечет в Грузию больше туристов
20:36 09.10.2022 (обновлено: 20:39 09.10.2022)
В городах Грузии с 9 по 15 октября пройдет масштабный фестиваль "Дни вина"
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что в Грузию, как на родину вина, приедет еще больше туристов, об этом он заявил на фестивале "Дни вина",
В городах Грузии с 9 по 15 октября пройдет масштабный фестиваль "Дни вина". Это новый ежегодный фестиваль, который был учрежден по инициативе премьера Ираклия Гарибашвили. По задумке организаторов, фестиваль пройдет во всех городах, где производится вино.
"Я верю, что приедет еще больше туристов не только в Кахети, но и во все регионы, где производится вино, и это должно стать, как принято говорить, нашей визитной карточкой. Главный посыл в том, что Грузия – родина вина", – сказал премьер-министр.
По словам Ираклия Гарибашвили, фестиваль "Дни вина" должен стать ежегодным и народным праздником.
"Сегодня мы официально начали "Дни вина" и хотим каждый год отмечать фестиваль вина, поэтому назвали его "Дни вина". Для нас для всех является предметом гордости то, что мы являемся родиной вина, это подтверждено, установлено, признано всем миром, – сказал Гарибашвили.
Как отметил глава правительства, Грузия имеет 8000-летнюю историю виноделия.
На фестивале можно посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.