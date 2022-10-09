https://sputnik-georgia.ru/20221009/prinuzhdenie-k-braku-s-tselyu-vezda-v-gruziyu-budet-nakazyvatsya-zakonom-271178679.html

Принуждение к браку с целью въезда в Грузию будет наказываться законом

Принуждение к браку с целью въезда в Грузию будет наказываться законом

Правонарушение будет наказываться общественными работами на срок от 120- 180 часов либо лишением свободы на срок до одного года 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T16:32+0400

2022-10-09T16:32+0400

2022-10-09T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Депутаты парламента Грузии рассмотрят изменение в Уголовно-процессуальный кодекс страны, согласно которому преступлением будет считаться принуждение или склонение лица к вступлению в брак с целью въезда в Грузию.Упомянутые изменения подготовлены на основе девятой рекомендации Еврокомиссии, предполагающей усиление гендерного равенства и особую консолидацию усилий по борьбе с насилием в отношении женщин.Преступление наказывается общественными работами на срок от 120 до 180 часов либо лишением свободы на срок до одного года с ограничение прав, связанных с оружием или без него.Иностранец обвиняется в убийстве гражданки Грузии >>Кроме того, согласно поправкам, принуждение к заключению брака (в том числе незарегистрированного) будет наказываться общественными работами на срок 200-400 часов или лишением свободы на срок до двух лет с ограничением прав, связанных с оружием.В законопроекте уточняется, что в случае совершения указанного действия в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, члена семьи либо по гендерному признаку, наказанием будет лишение свободы на срок от двух до четырех лет с ограничением прав, связанных с оружием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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