https://sputnik-georgia.ru/20221009/spros-na-obschestvennyy-transport-uvelichitsya---meriya-tbilisi-271176007.html

Спрос на общественный транспорт увеличится – мэрия Тбилиси

Спрос на общественный транспорт увеличится – мэрия Тбилиси

Потребуется два года, чтобы довести до конца выделение полос для общественного транспорта, заявил представитель мэрии 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T13:02+0400

2022-10-09T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Городские власти Тбилиси планируют закупить дополнительно 200 единиц 18-метровых автобусов, чтобы быть готовыми к увеличению спроса на общественный транспорт, заявил глава службы транспорта и городского развития Тбилиси Виктор Цилосани в эфире Первого канала.Мэр Тбилиси Каха Каладзе в сентябре заявил, что общественный транспорт в Тбилиси полностью обновлен и стал "одним из самых новых и организованных" в Европе. А чтобы горожанам не мешали пробки, нужно провести как можно больше линий для общественного транспорта (buslane).На следующем этапе, по словам мэра, следует добиться того, чтобы пользоваться общественным транспортом горожанам не мешали пробки. Для этого, подчеркнул Каладзе, надо провести как можно больше выделенных линий для общественного транспорта – так называемых "баслайнов".Глава службы транспорта отметил и результаты осуществленных проектов в сфере общественного транспорта. В частности, если проспект Чавчавадзе мог обслуживать 17 тысяч человек в час, то сегодня, после его реконструкции, это число увеличилось до 25 тысяч."Проспект Чавчавадзе вначале был пресловутой темой, и все водители были недовольны. Если считать по вместимости людей, то пропускная способность на проспекте Чавчавадзе увеличилась в полтора раза в час. То есть, если проспект Чавчавадзе мог провезти 17 тысяч человек в час, то сегодня он может провезти 25 тысяч человек", – сказал Цилосани.Как ответил Виктор Цилосани, приоритеты мэрии Тбилиси выглядят следующим образом: пешеходы, велосипедисты (владельцы скутеров), общественный транспорт, грузовой транспорт и владельцы легковых автомобилей. Мэрия и впредь будет вести свою политику исходя из интересов этих групп населения."Умные дороги": мэрия Тбилиси реализует новый транспортный проект >>"У нас есть автобусы, но мы не можем обслужить 100 тысяч пассажиров, потому что нет выделенных полос для общественного транспорта. Конечно, не может быть, чтобы мы проснулись однажды утром и увидели эти полосы повсюду. Мы говорили, что потребуется два года, чтобы довести до конца выделение полос для общественного транспорта", – сказал Цилосани.По его словам, реформа будет завершена к концу 2023 года.При этом Цилосани отметил, что 72% жителей Тбилиси пользуются общественным транспортом и не имеют автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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