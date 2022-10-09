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За смену номеров и регистрацию автотранспорта в Грузии придется платить больше
За смену номеров и регистрацию автотранспорта в Грузии придется платить больше
Корректировка платы за услуги, которые будет оказывать Агентство обслуживания МВД, увеличит доход ведомства до 40 миллионов лари 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T14:02+0400
2022-10-09T14:02+0400
2022-10-09T14:02+0400
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новости
общество
агентство обслуживания мвд грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Правительство Грузии инициировало законодательные поправки об увеличении платы за отдельные услуги Агентства обслуживания МВД Грузии, которые представят парламенту 10 октября.С учетом изменений стоимость ряда услуг увеличится. В частности, выдача свидетельства о регистрации транспортного средства будет стоить вместо 35 лари – 100 лари, выдача одной пары госномеров транспортных средств вместо 35 лари – 80 лари, стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров составит 80 лари вместо 35 лари.Правительство поясняет, что корректировка платы за услуги, которые будет оказывать Агентство обслуживания, увеличит доход ведомства до 40 миллионов лари. Сумма будет направлена на финансирование расходов, необходимых для эффективного функционирования сервисного агентства и патрульно-постовой службы.Почему в Грузии увеличиваются штрафы за отсутствие техосмотра >>"Поэтому за счет увеличения финансирования можно будет увеличить ресурсы патрульной полиции для обеспечения надлежащего выполнения возложенных на нее законодательством обязанностей", – говорится в законопроекте.Как отмечают авторы законопроекта, на загруженность патрульной полиции влияет увеличение количества автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, агентство обслуживания мвд грузии
грузия, новости, общество, агентство обслуживания мвд грузии
За смену номеров и регистрацию автотранспорта в Грузии придется платить больше
Корректировка платы за услуги, которые будет оказывать Агентство обслуживания МВД, увеличит доход ведомства до 40 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Правительство Грузии инициировало законодательные поправки об увеличении платы за отдельные услуги Агентства обслуживания МВД Грузии, которые представят парламенту 10 октября.
С учетом изменений стоимость ряда услуг увеличится. В частности, выдача свидетельства о регистрации транспортного средства будет стоить вместо 35 лари – 100 лари, выдача одной пары госномеров транспортных средств вместо 35 лари – 80 лари, стоимость восстановления одной пары утерянных или поврежденных автомобильных номеров составит 80 лари вместо 35 лари.
Правительство поясняет, что корректировка платы за услуги, которые будет оказывать Агентство обслуживания, увеличит доход ведомства до 40 миллионов лари. Сумма будет направлена на финансирование расходов, необходимых для эффективного функционирования сервисного агентства и патрульно-постовой службы.
"Поэтому за счет увеличения финансирования можно будет увеличить ресурсы патрульной полиции для обеспечения надлежащего выполнения возложенных на нее законодательством обязанностей", – говорится в законопроекте.
Как отмечают авторы законопроекта, на загруженность патрульной полиции влияет увеличение количества автомобилей.