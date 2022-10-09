https://sputnik-georgia.ru/20221009/zherebevka-kvalifikatsii-evro-2024-s-kem-sygraet-gruziya-271177872.html

Жеребьевка квалификации Евро 2024: с кем сыграет Грузия?

Жеребьевка квалификации Евро 2024: с кем сыграет Грузия?

На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой из 10 групп 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T15:32+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сборная Грузии узнала имена своих соперников в группе А отборочного турнира Евро 2024 – Испания, Шотландия, Норвегия и Кипр.Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоялась в воскресенье во Франкфурте. В жеребьевке приняли участие 53 сборных. Германия на правах хозяина турнира автоматически получила право выступить на турнире.На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, ГибралтарГруппа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, МальтаГруппа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, ЛатвияГруппа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, МолдоваГруппа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, ЭстонияГруппа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, ЛитваГруппа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-МариноГруппа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, АндорраГруппа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, ЛихтенштейнЕвро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут 10 городов Германии. В финальной части чемпионата примут участие 24 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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