https://sputnik-georgia.ru/20221009/zherebevka-kvalifikatsii-evro-2024-s-kem-sygraet-gruziya-271177872.html
Жеребьевка квалификации Евро 2024: с кем сыграет Грузия?
Жеребьевка квалификации Евро 2024: с кем сыграет Грузия?
На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой из 10 групп 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T15:32+0400
2022-10-09T15:32+0400
2022-10-09T15:32+0400
спорт
грузия
новости
испания
шотландия
футбол
чемпионат европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/18/270737378_0:115:1872:1168_1920x0_80_0_0_5b633391d1cf9bf50659d4ded347095f.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сборная Грузии узнала имена своих соперников в группе А отборочного турнира Евро 2024 – Испания, Шотландия, Норвегия и Кипр.Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоялась в воскресенье во Франкфурте. В жеребьевке приняли участие 53 сборных. Германия на правах хозяина турнира автоматически получила право выступить на турнире.На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, ГибралтарГруппа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, МальтаГруппа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, ЛатвияГруппа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, МолдоваГруппа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, ЭстонияГруппа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, ЛитваГруппа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-МариноГруппа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, АндорраГруппа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, ЛихтенштейнЕвро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут 10 городов Германии. В финальной части чемпионата примут участие 24 страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
испания
шотландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/18/270737378_81:0:1792:1283_1920x0_80_0_0_8dbebebe18105ca6442182ab5685f6ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, испания, шотландия, футбол, чемпионат европы
спорт, грузия, новости, испания, шотландия, футбол, чемпионат европы
Жеребьевка квалификации Евро 2024: с кем сыграет Грузия?
На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой из 10 групп
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Сборная Грузии узнала имена своих соперников в группе А отборочного турнира Евро 2024 – Испания, Шотландия, Норвегия и Кипр.
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоялась в воскресенье во Франкфурте. В жеребьевке приняли участие 53 сборных. Германия на правах хозяина турнира автоматически получила право выступить на турнире.
На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта
Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут 10 городов Германии. В финальной части чемпионата примут участие 24 страны.