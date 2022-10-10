https://sputnik-georgia.ru/20221010/beschelovechnoe-obraschenie-s-saakashvili-v-dele-poka-ne-vyyavleny-vinovnye-271207593.html

Бесчеловечное обращение с Саакашвили? В деле пока не выявлены виновные

Бесчеловечное обращение с Саакашвили? В деле пока не выявлены виновные

Грузинские специалисты пока ожидают результатов экспертиз, назначенных по делу 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T17:01+0400

2022-10-10T17:01+0400

2022-10-10T18:14+0400

грузия

новости

михаил саакашвили

кока кацитадзе

тбилиси

рустави

гори

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/07/263439446_0:126:2679:1632_1920x0_80_0_0_66470ce1302633b8928eb9385a8ba8e8.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. По делу о возможном бесчеловечном обращении с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на данном этапе ничья вина не выявлена, заявил начальник Специальной следственной службы Кока Кацитадзе.Расследование дела началось 9 ноября 2021 года, после того как Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси из руставской тюрьмы. Следствие началось на основе обращения аппарата Народного защитника, а также информации, распространенной в социальной сети и СМИ, согласно которой Саакашвили был переведен в тюремную больницу обманным путем вопреки его воле.Как отметил Кацитадзе, немаловажно, чтобы возможность доступа к делу была предоставлена не только адвокатам, но и приглашенным экспертам - как грузинским, так и иностранным. Кроме того, возможность подключиться к этому делу и иметь доступ к материалам дела была также у врачей."Ответы на отдельные экспертизы, назначенные следствием, уже поступили, но также очень важно получить результаты остальных экспертиз, которые значительно помогут нам ответить на вопросы, стоящие перед следствием", - добавил Кацитадзе.Восьмого ноября Саакашвили этапировали из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, как выяснилось позже - без его согласия.Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине>>Экс-президент Грузии, будучи уверенным в том, что его везут в гражданскую клинику, отказался выходить из машины, когда она подъехала к тюремной больнице. Его вытолкали из машины и занесли (в прямом смысле этого слова) в палату. Убедиться в этом мог любой желающий – пенитенциарная служба Минфина обнародовала видео.Спустя некоторое время началось расследование о правомерности действий сотрудников тюремной администрации. Кроме того, министерство юстиции заявило о возможном возбуждении еще одного дела против Саакашвили – за то, что он разбил в палате аппаратуру, но эта тема больше не поднималась.От медицинской помощи в тюремной больнице Саакашвили категорически отказывался. Состояние здоровья экс-президента настолько ухудшилось, что 20 ноября он потерял сознание прямо на встрече с навестившими его адвокатами. В срочном порядке его этапировали в военный госпиталь в городе Гори.Таким образом Саакашвили добился своего и прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

рустави

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, михаил саакашвили, кока кацитадзе, тбилиси, рустави, гори