https://sputnik-georgia.ru/20221010/beschelovechnoe-obraschenie-s-saakashvili-v-dele-poka-ne-vyyavleny-vinovnye-271207593.html
Бесчеловечное обращение с Саакашвили? В деле пока не выявлены виновные
Бесчеловечное обращение с Саакашвили? В деле пока не выявлены виновные
Грузинские специалисты пока ожидают результатов экспертиз, назначенных по делу 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T17:01+0400
2022-10-10T17:01+0400
2022-10-10T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. По делу о возможном бесчеловечном обращении с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на данном этапе ничья вина не выявлена, заявил начальник Специальной следственной службы Кока Кацитадзе.Расследование дела началось 9 ноября 2021 года, после того как Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси из руставской тюрьмы. Следствие началось на основе обращения аппарата Народного защитника, а также информации, распространенной в социальной сети и СМИ, согласно которой Саакашвили был переведен в тюремную больницу обманным путем вопреки его воле.Как отметил Кацитадзе, немаловажно, чтобы возможность доступа к делу была предоставлена не только адвокатам, но и приглашенным экспертам - как грузинским, так и иностранным. Кроме того, возможность подключиться к этому делу и иметь доступ к материалам дела была также у врачей."Ответы на отдельные экспертизы, назначенные следствием, уже поступили, но также очень важно получить результаты остальных экспертиз, которые значительно помогут нам ответить на вопросы, стоящие перед следствием", - добавил Кацитадзе.Восьмого ноября Саакашвили этапировали из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, как выяснилось позже - без его согласия.Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине>>Экс-президент Грузии, будучи уверенным в том, что его везут в гражданскую клинику, отказался выходить из машины, когда она подъехала к тюремной больнице. Его вытолкали из машины и занесли (в прямом смысле этого слова) в палату. Убедиться в этом мог любой желающий – пенитенциарная служба Минфина обнародовала видео.Спустя некоторое время началось расследование о правомерности действий сотрудников тюремной администрации. Кроме того, министерство юстиции заявило о возможном возбуждении еще одного дела против Саакашвили – за то, что он разбил в палате аппаратуру, но эта тема больше не поднималась.От медицинской помощи в тюремной больнице Саакашвили категорически отказывался. Состояние здоровья экс-президента настолько ухудшилось, что 20 ноября он потерял сознание прямо на встрече с навестившими его адвокатами. В срочном порядке его этапировали в военный госпиталь в городе Гори.Таким образом Саакашвили добился своего и прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, михаил саакашвили, кока кацитадзе, тбилиси, рустави, гори
грузия, новости, михаил саакашвили, кока кацитадзе, тбилиси, рустави, гори
Бесчеловечное обращение с Саакашвили? В деле пока не выявлены виновные
17:01 10.10.2022 (обновлено: 18:14 10.10.2022)
Грузинские специалисты пока ожидают результатов экспертиз, назначенных по делу
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. По делу о возможном бесчеловечном обращении с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили на данном этапе ничья вина не выявлена, заявил начальник Специальной следственной службы Кока Кацитадзе.
Расследование дела началось 9 ноября 2021 года, после того как Саакашвили доставили в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси из руставской тюрьмы. Следствие началось на основе обращения аппарата Народного защитника, а также информации, распространенной в социальной сети и СМИ, согласно которой Саакашвили был переведен в тюремную больницу обманным путем вопреки его воле.
"По результатам экспертизы, которые известны на данном этапе, вины никого не выявлено, фактические обстоятельства дела изучаются. Для создания полной картины нам очень важно получить ответы на назначенные экспертизы", - цитирует Кацитадзе телеканал "ТВ Пирвели".
Как отметил Кацитадзе, немаловажно, чтобы возможность доступа к делу была предоставлена не только адвокатам, но и приглашенным экспертам - как грузинским, так и иностранным. Кроме того, возможность подключиться к этому делу и иметь доступ к материалам дела была также у врачей.
"Ответы на отдельные экспертизы, назначенные следствием, уже поступили, но также очень важно получить результаты остальных экспертиз, которые значительно помогут нам ответить на вопросы, стоящие перед следствием", - добавил Кацитадзе.
Восьмого ноября Саакашвили этапировали из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, как выяснилось позже - без его согласия.
Экс-президент Грузии, будучи уверенным в том, что его везут в гражданскую клинику, отказался выходить из машины, когда она подъехала к тюремной больнице. Его вытолкали из машины и занесли (в прямом смысле этого слова) в палату. Убедиться в этом мог любой желающий – пенитенциарная служба Минфина обнародовала видео.
Спустя некоторое время началось расследование о правомерности действий сотрудников тюремной администрации. Кроме того, министерство юстиции заявило о возможном возбуждении еще одного дела против Саакашвили – за то, что он разбил в палате аппаратуру, но эта тема больше не поднималась.
От медицинской помощи в тюремной больнице Саакашвили категорически отказывался. Состояние здоровья экс-президента настолько ухудшилось, что 20 ноября он потерял сознание прямо на встрече с навестившими его адвокатами. В срочном порядке его этапировали в военный госпиталь в городе Гори.
Таким образом Саакашвили добился своего и прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней.