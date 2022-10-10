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Кецбая прокомментировал попадание сборной Кипра в одну группу с Грузией
Кецбая прокомментировал попадание сборной Кипра в одну группу с Грузией
Мы попали в группу с Грузией, но опасаться нечего, заявил тренер киприотов 10.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Выйти в финальную стадию Евро-2024 сборной Кипра будет очень сложно, рассказал журналистам грузинской тренер киприотов Темур Кецбая после жеребьевки отборочного этапа Евро-2024.Жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года разделила 53 европейские команды на десять групп. Сборная Кипра Темура Кецбая попала в группу А со сборной Грузии, которую он тренировал в 2009-2014 годах. Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.ЕВРО-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет в десяти городах Германии. Матч открытия примет "Арена Мюнхен", а финал состоится в Берлине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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кипр, тбилиси, испания, темур кецбая, спорт, грузия, новости, футбол
кипр, тбилиси, испания, темур кецбая, спорт, грузия, новости, футбол

Кецбая прокомментировал попадание сборной Кипра в одну группу с Грузией

18:01 10.10.2022
© courtesy of Georgian sportТемур Кецбая
Темур Кецбая - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2022
© courtesy of Georgian sport
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Мы попали в группу с Грузией, но опасаться нечего, заявил тренер киприотов
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Выйти в финальную стадию Евро-2024 сборной Кипра будет очень сложно, рассказал журналистам грузинской тренер киприотов Темур Кецбая после жеребьевки отборочного этапа Евро-2024.
Жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года разделила 53 европейские команды на десять групп. Сборная Кипра Темура Кецбая попала в группу А со сборной Грузии, которую он тренировал в 2009-2014 годах. Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

"Нам попались сильные команды, но мы знали это с самого начала. В какой бы группе мы ни были, это будет вызовом, будет сложно. Мы попали в группу с Грузией, но нечего опасаться. Теперь мы будем ждать игр", - сказал Кецбая.

ЕВРО-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет в десяти городах Германии. Матч открытия примет "Арена Мюнхен", а финал состоится в Берлине.
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