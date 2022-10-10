https://sputnik-georgia.ru/20221010/ketsbaya-prokommentiroval-popadanie-sbornoy-kipra-v-odnu-gruppu-s-gruziey-271207846.html

Кецбая прокомментировал попадание сборной Кипра в одну группу с Грузией

Кецбая прокомментировал попадание сборной Кипра в одну группу с Грузией

Мы попали в группу с Грузией, но опасаться нечего, заявил тренер киприотов 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Выйти в финальную стадию Евро-2024 сборной Кипра будет очень сложно, рассказал журналистам грузинской тренер киприотов Темур Кецбая после жеребьевки отборочного этапа Евро-2024.Жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года разделила 53 европейские команды на десять групп. Сборная Кипра Темура Кецбая попала в группу А со сборной Грузии, которую он тренировал в 2009-2014 годах. Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.ЕВРО-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет в десяти городах Германии. Матч открытия примет "Арена Мюнхен", а финал состоится в Берлине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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кипр, тбилиси, испания, темур кецбая, спорт, грузия, новости, футбол