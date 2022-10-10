https://sputnik-georgia.ru/20221010/kutaisskiy-aeroport-zakryvaetsya-na-dve-nedeli-271184082.html

Кутаисский аэропорт закрывается на две недели

Кутаисский аэропорт закрывается на две недели

Планируется плановая реабилитация взлетно-посадочной полосы аэропорта протяженностью 2,5 км 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси с сегодняшнего дня закрывается в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы до 24 октября, сообщает Объединение аэропортов Грузии."Напоминаем, что в период с 10 по 24 октября наш аэропорт будет закрыт в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы", - говорится в распространенном сообщении.По информации объединения аэропортов, авиакомпании, работающие в Кутаиси, временно будут летать из Тбилиси.Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет >>В частности, авиакомпания Flyarystan будет летать с частотой семь раз в неделю,Wizz Air будет выполнять 39 рейсов в неделю, Wizz Air Abu-Dhabi будет выполнять четыре рейса в неделю. Что касается авиакомпании Белавиа, то она добавит еще три рейса к уже запланированным из аэропорта Батуми.Как заявила ранее директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, планируется полная плановая реабилитация взлетно-посадочной полосы Кутаисского международного аэропорта протяженностью 2,5 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, туризм, wizz air, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт