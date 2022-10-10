https://sputnik-georgia.ru/20221010/na-voenno-gruzinskoy-doroge-vvodyatsya-ogranicheniya-271218624.html

На Военно-Грузинской дороге вводятся ограничения

На Военно-Грузинской дороге вводятся ограничения

Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на 123-135 км дороги с 10:00 до 17:00 по местному времени 10.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Движение автотранспорта в тоннеле Девдорак на дороге, ведущей в сторону грузино-российской границы, будет временно ограничено 11 октября, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.По информации департамента, ограничения будут действовать в целях проведения текущих инспекционных работ систем противопожарной защиты, безопасности и мониторинга в тоннеле, находящегося на 123-135 км участке автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.В частности, движение всех видов автотранспорта будет запрещено с 10:00 до 17:00 по местному времени. В этот период автотранспортные средства смогут двигаться в объезд тоннеля по дороге внутригосударственного значения.Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге продолжается >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога