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Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство
Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство
Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, отметил глава парламента 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T19:47+0400
2022-10-10T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает необходимым пересмотр законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин.За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина, мать троих детей. По данным следствия, гражданский муж перерезал ей горло. Инцидент произошел на глазах у детей.Как отметил глава парламента на заседании бюро, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида."Однако, безусловно, каждый подобный факт ужасающий... Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, – какой у них опыт и как это обеспечить в Грузии", - отметил Папуашвили.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат проведет исследование&gt;&gt;После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси
новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси

Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство

19:47 10.10.2022
© photo: Sputnik / StringerДомашнее насилие
Домашнее насилие - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает необходимым пересмотр законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин.
За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина, мать троих детей. По данным следствия, гражданский муж перерезал ей горло. Инцидент произошел на глазах у детей.

"Возможно, нам следует еще раз внимательно посмотреть на то, что можно усовершенствовать с точки зрения законодательства. Но в то же время важно исполнение этого закона и повышение осведомленности. Каждая подобная жертва еще раз напоминает, насколько важна борьба общества против насилия, особенно это касается насилия против женщин", - заявил Папуашвили.

Как отметил глава парламента на заседании бюро, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида.
"Однако, безусловно, каждый подобный факт ужасающий... Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, – какой у них опыт и как это обеспечить в Грузии", - отметил Папуашвили.
В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат проведет исследование>>
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.
По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.
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