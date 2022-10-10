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Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство
Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство
Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, отметил глава парламента 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T19:47+0400
2022-10-10T19:47+0400
2022-10-10T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает необходимым пересмотр законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин.За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина, мать троих детей. По данным следствия, гражданский муж перерезал ей горло. Инцидент произошел на глазах у детей.Как отметил глава парламента на заседании бюро, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида."Однако, безусловно, каждый подобный факт ужасающий... Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, – какой у них опыт и как это обеспечить в Грузии", - отметил Папуашвили.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат проведет исследование>>После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси
новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси
Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство
Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает необходимым пересмотр законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин.
За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина, мать троих детей. По данным следствия, гражданский муж перерезал ей горло. Инцидент произошел на глазах у детей.
"Возможно, нам следует еще раз внимательно посмотреть на то, что можно усовершенствовать с точки зрения законодательства. Но в то же время важно исполнение этого закона и повышение осведомленности. Каждая подобная жертва еще раз напоминает, насколько важна борьба общества против насилия, особенно это касается насилия против женщин", - заявил Папуашвили.
Как отметил глава парламента на заседании бюро, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида.
"Однако, безусловно, каждый подобный факт ужасающий... Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, – какой у них опыт и как это обеспечить в Грузии", - отметил Папуашвили.
В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.
После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.
По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.
С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.