https://sputnik-georgia.ru/20221010/nasilie-protiv-zhenschin--v-gruzii-mogut-uzhestochit-zakonodatelstvo-271213832.html

Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство

Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство

Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, отметил глава парламента 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T19:47+0400

2022-10-10T19:47+0400

2022-10-10T19:47+0400

новости

грузия

шалва папуашвили

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24048/04/240480489_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c5ade84f3eb1f2e645af9de61061a6f4.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили считает необходимым пересмотр законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин.За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина, мать троих детей. По данным следствия, гражданский муж перерезал ей горло. Инцидент произошел на глазах у детей.Как отметил глава парламента на заседании бюро, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида."Однако, безусловно, каждый подобный факт ужасающий... Важно посмотреть на опыт других стран, которые смогли улучшить ситуацию, – какой у них опыт и как это обеспечить в Грузии", - отметил Папуашвили.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.Ситуация с насилием над женщинами в Грузии – Сакстат проведет исследование>>После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, шалва папуашвили, тбилиси