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"Ответы будут жесткими" – Путин пригрозил Киеву
"Ответы будут жесткими" – Путин пригрозил Киеву
За взрывом на Крымском мосту стоят киевские власти, уверен Путин 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T14:35+0400
2022-10-10T14:35+0400
2022-10-10T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в понедельник заявил, что Москва будет жестко отвечать, если украинские власти продолжат организовывать теракты.Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоят киевские власти.Помимо этого, российский лидер обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС."Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено", — заявил он.Также российский лидер рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", — подчеркнул Путин.Путин пригрозил жестко ответить на организованные Киевом теракты - видео>>Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, новости, украина, владимир путин, киев, харьков, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, в мире, новости, украина, владимир путин, киев, харьков, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Ответы будут жесткими" – Путин пригрозил Киеву
14:35 10.10.2022 (обновлено: 16:35 10.10.2022)
За взрывом на Крымском мосту стоят киевские власти, уверен Путин
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности в понедельник заявил, что Москва будет жестко отвечать, если украинские власти продолжат организовывать теракты.
Глава государства подчеркнул, что за взрывом на Крымском мосту стоят киевские власти.
"Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативная информация говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. Теракт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — это украинские спецслужбы", — цитирует Путина РИА Новости
.
Помимо этого, российский лидер обвинил Украину в актах ядерного терроризма — обстрелах Запорожской АЭС и попытках диверсии на Курской АЭС.
"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции. В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три таких линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено", — заявил он.
Также российский лидер рассказал о попытках украинских властей взорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".
"Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно", — подчеркнул Путин.
Президент рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
"В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", — резюмировал глава государства.
Украинские СМИ утром в понедельник начали сообщать о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира. Президент Украины заявил, что воздушная тревога не затихает по всей Украине, есть попадания ракет.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о повреждении как минимум одиннадцати важных объектов в восьми регионах. В "Укрэнерго" заявили, что перебои с электричеством возможны по всей территории страны.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.