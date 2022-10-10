https://sputnik-georgia.ru/20221010/stroitelstvo-skorostnykh-avtomagistraley-v-prioritete-v-gruzii-271220183.html

Строительство скоростных автомагистралей в приоритете в Грузии

Строительство скоростных автомагистралей в приоритете в Грузии

Согласно первоначальному варианту государственного бюджета на 2023 год, финансирование министерства инфраструктуры составит до трех миллиардов лари 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T23:52+0400

2022-10-10T23:52+0400

2022-10-10T23:52+0400

грузия

экономика

новости

рикотский перевал

строительство дороги

ираклий карселадзе

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Финансирование министерства регионального развития и инфраструктуры в размере до трех миллиардов лари является историческим максимумом, заявил глава ведомства Ираклий Кареладзе, комментируя бюджет министерства на 2023 год.Согласно первоначальному варианту государственного бюджета на 2023 год, финансирование министерства составит до трех миллиардов лари, которые потратят на строительство дорог, ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По информации министра, к концу 2024 года все основные участки трассы будут завершены.Где и что строятНа данный момент, работы ведутся на 118 километре магистральной дороги. Интенсивно продолжаются работы на Рикотском перевале, где стоят 51 тоннель и 97 мостов.Также идет строительство участком Самтредиа-Григолети, Григолети-Кобулети, объездной дороги Батуми, Земо Осиаури-Чумалети.Прогресс достигнут и в историческом проекте - строительстве тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы.По словам Карселадзе, проект важен как для региональных, так и международных связей.Несколько участков дороги через Рикотский перевал будут открыты к концу 2022 года >>"Строится девятикилометровый уникальный тоннель, который прорыт уже на глубине 3,3 тысячи метров, и процесс продолжается", - сказал он.Также интенсивные работы ведутся на 35 километре скоростной автомагистрали Тбилиси-Сагареджо, а для строительства участка Сагареджо-Бадиаури идут тендерные процедуры.Кроме того, в бюджете предусмотрен и ремонт дорог как международного значения, так и внутригосударственного, в соответствии с нормами и стандартами дорожной безопасности."Текущие масштабные проекты обеспечивают развитие среднего коридора международной магистрали, что, исходя из последних событий, приобретает еще большую актуальность", - сказал министр.Круглосуточное водоснабжениеПо информации Карселадзе, на развитие инфраструктуры водоснабжения будет направлена беспрецедентная сумма: 520 миллионов лари.В 201 населенном пункте активно реализуются проекты по водоснабжению и канализации, в рамках которых будет улучшено водоснабжение примерно 600 тысяч человек.По словам министра, в следующем году работы будут продолжаться еще более высокими темпами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

рикотский перевал

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грузия, экономика, новости, рикотский перевал, строительство дороги, ираклий карселадзе, министерство инфраструктуры и регионального развития