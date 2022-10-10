https://sputnik-georgia.ru/20221010/zakon-o-deoligarkhizatsii-dolzhen-osnovyvatsya-na-spravedlivykh-printsipakh--deputat-271197714.html
Закон о деолигархизации должен основываться на справедливых принципах – депутат
Закон о деолигархизации должен основываться на справедливых принципах – депутат
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T14:39+0400
2022-10-10T14:39+0400
2022-10-10T15:11+0400
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ираклий кадагишвили
бидзина иванишвили
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европарламент
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Закон о деолигархизации не должен быть ориентирован на конкретные личности и должен основываться на справедливых принципах, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет инициирован на заседании бюро в понедельник.По его словам, закон должен касаться принципов, а не конкретных людей."Закон определяет, кого это коснется исходя из принципов справедливости. Не надо заранее навешивать ярлыки, кто олигарх, а кто – нет. Дождемся принятия закона… Взяты объективные критерии", – отметил Кадагишвили.Деолигархизация – все "за" и "против"Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".Правящая партия изначально предложила перенять украинский опыт. Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.Оппозиция предлагает к перечню определений олигарха добавить "имеющий влияние на власть". При этом оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии, экс-премьера Бидзину Иванишвили.Закон о деолигархизации будет принят - Гарибашвили>>Более того, Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, ираклий кадагишвили, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, европарламент, грузинская мечта
грузия, новости, ираклий кадагишвили, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, европарламент, грузинская мечта
Закон о деолигархизации должен основываться на справедливых принципах – депутат
14:39 10.10.2022 (обновлено: 15:11 10.10.2022)
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Закон о деолигархизации не должен быть ориентирован на конкретные личности и должен основываться на справедливых принципах, заявил председатель комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии Ираклий Кадагишвили.
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже подготовлен и будет инициирован на заседании бюро в понедельник.
"Украинский закон был совершенно нейтральным в отношении нашей реальности, не учитывал тенденцию нашей внутриполитической борьбы и навешивания ярлыков. Это единственный закон в мире, который касается деолигархизации. Поэтому за основу был взят закон, который положительно оценен Евросоюзом", – заявил Кадагишвили.
По его словам, закон должен касаться принципов, а не конкретных людей.
"Закон определяет, кого это коснется исходя из принципов справедливости. Не надо заранее навешивать ярлыки, кто олигарх, а кто – нет. Дождемся принятия закона… Взяты объективные критерии", – отметил Кадагишвили.
Деолигархизация – все "за" и "против"
Главным разногласием между правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозицией на данном этапе является определение "олигарха".
Правящая партия изначально предложила перенять украинский опыт.
Так, по украинскому закону, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев: владеет определенной суммой денег, участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является монополистом в конкретной экономической деятельности.
Оппозиция предлагает к перечню определений олигарха добавить "имеющий влияние на власть". При этом оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии, экс-премьера Бидзину Иванишвили.
Более того, Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.
Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.
Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами.