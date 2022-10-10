https://sputnik-georgia.ru/20221010/zakonodatelstvo-po-abortam-uzhestochaetsya-v-gruzii-271182523.html

Законодательство по абортам ужесточается в Грузии

Законодательство по абортам ужесточается в Грузии

Согласно законопроекту, прерывание беременности без информирования и согласия жертвы будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T07:01+0400

2022-10-10T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Законодательство об абортах в Грузии ужесточается, соответствующие изменения входят в "Уголовно-процессуальный кодекс".Упомянутые изменения подготовлены на основе девятой рекомендации Еврокомиссии, предполагающей усиление гендерного равенства и особую консолидацию усилий по борьбе с насилием в отношении женщин.Согласно законопроекту, прерывание беременности без предварительного информирования и согласия жертвы (беременной женщины) будет наказываться лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. Если же действие приведет к смерти, то преступление будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до девяти лет."Заставила дочку сделать аборт" - история про мнимую религиозность >>Если прерывание беременности будет совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица или лица с ограниченными возможностями, члена семьи, по гендерной, религиозной, расовой, национальной или этнической нетерпимости, группой лиц, то преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 9 до 13 лет.Кроме того, согласно поправкам, если это деяние повлекло гибель беременной женщины или иные тяжкие последствия, то оно наказывается лишением свободы на срок от 10 до 14 лет.Если то же действие совершено с особой жестокостью в отношении потерпевшего или другого лица и повлечет за собой гибель беременной женщины, то оно будет наказываться лишением свободы на 15-20 лет либо бессрочным заключением."Права женщин должны быть защищены" – ВОЗ о решении Верховного суда США по абортам >>Кроме того, согласно поправкам, принуждение к аборту будет наказываться лишением свободы на срок от двух до шести лет. Если это деяние будет совершено группой лиц в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица или лица с ограниченными возможностями и т. д, то оно будет наказываться лишением свободы на срок от трех до семи лет.Если эти действия приведут к смерти или другим тяжким последствиям, то преступление будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 11 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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