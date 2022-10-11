https://sputnik-georgia.ru/20221011/chto-budet-s-inflyatsiey-v-gruzii--novyy-prognoz-tbc-capital-271221272.html

Что будет с инфляцией в Грузии – новый прогноз TBC Capital

Что будет с инфляцией в Грузии – новый прогноз TBC Capital

В 2022 году TBC Capital прогнозирует экономический рост на уровне 10,6% 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T09:01+0400

2022-10-11T09:01+0400

2022-10-11T09:01+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Аналитики крупнейшего банка Грузии ухудшили прогноз уровня инфляции в текущем году до 9,4%, с ранее прогнозируемых 7,4%, говорится в отчете TBC Capital.Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (14,1%), гостиницы и рестораны (15,7%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 1,1%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.Во-вторых, по данным аналитиков, есть данные о более низком, чем ожидалось, урожае ряда местных продуктов, таких как картофель, кукуруза, что также повлияет на цены и в значительной степени это проявится в октябре.Что касается данных по инфляции за сентябрь, она оказалась выше ожиданий финансовой компании, так как структура прогноза указывала на продолжение нормализации потребительских цен."Что касается инфляционного давления на внутренний спрос, то оценка в целом не изменилась, в основном за исключением арендного жилья, поскольку после объявления о частичной мобилизации в России в страну хлынула очередная волна мигрантов", - говорится в отчете.Власти Грузии предпринимают необходимые шаги для преодоления инфляции >>Также, по данным TBC Capital, постепенное снижение ставки рефинансирования будет перенесено с конца года на начало 2023 года. По мнению компании, ужесточение маловероятно, так как даже если декабрьская инфляция в этом году будет установлена ​​на уровне 10,5%, это означает, что месячная инфляция с учетом сезонных колебаний будет находиться на целевом уровне в оставшиеся месяцы.В 2022 году TBC Capital прогнозирует экономический рост на уровне 10,6%, что означает высокий рост в ближайшие месяцы, хотя месячный показатель с учетом сезонных колебаний указывает на нормализацию экономической активности.Также, по оценкам TBC Capital, из-за высокого эффекта высокой базы в этом году и снижения глобального роста, в следующем году экономика Грузии вырастет на 3,9%.Следовательно, как считают аналитики, давление на инфляцию со стороны услуг и общего спроса также вернется к своему более естественному уровню.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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