https://sputnik-georgia.ru/20221006/vlasti-gruzii-predprinimayut-neobkhodimye-shagi-dlya-preodoleniya-inflyatsii-271120766.html

Власти Грузии предпринимают необходимые шаги для преодоления инфляции

Власти Грузии предпринимают необходимые шаги для преодоления инфляции

Высокая инфляция является глобальным вызовом во всем мире, особенно в странах, где инфляция годами не была актуальна, заявил министр 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T23:33+0400

2022-10-06T23:33+0400

2022-10-06T23:55+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

инфляция

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Министерство экономики работает в координации с Национальным банком Грузии для преодоления высокой инфляции, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили в парламенте в ходе выступления в рамках "министерского часа".Согласно данным Национальной службы статистики, годовая инфляция (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года) в Грузии составила 11,5%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (14,1%), гостиницы и рестораны (15,7%), стоимость услуг здравоохранения снизилась на 1,1%. Цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.Комитет монетарной политики регулятора поддерживает ставку рефинансирования на уровне 11%, учитывая сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции."Высокая инфляция является глобальным вызовом во всем мире, особенно в странах, где инфляция годами не была актуальна - в еврозоне двузначная инфляция, высокий уровень инфляции в США, не говоря уже о странах региона, где инфляция во много раз выше, чем у нас", - сказал Давиташвили.По словам министра, инфляция была главным вызовом даже во время пандемии, а новый кризис, связанный в первую очередь с нарушением цепочек поставок и российско-украинским кризисом, еще больше ее усугубил."Мы ясно видим влияние высокой инфляции на жизнь наших граждан. В таких условиях очень важно проводить социально ответственную политику и через целевые социальные программы помогать именно тем группам, которые больше всего пострадали от инфляционного давления и наиболее уязвимы", - отметил он.Согласно данным Нацбанка, инфляционное давление по-прежнему достаточно высокое как в Грузии, так и в остальном мире.Уровень инфляции в Грузии вернулся к росту - новая статистика >>Инфляционные риски, по мнению аналитиков регулятора, усиливаются еще и тем, что на фоне последовательных шоков инфляция длительное время отклонялась от целевого уровня.Однако в последнее время на международных рынках наблюдается положительная динамика. И как заявляет регулятор, ожидается, что эти тенденции будут постепенно передаваться на местный рынок и окажут положительное влияние на динамику инфляции.Всемирный банк повысил прогноз роста экономики Грузии >>Вместе с тем Нацбанк отмечает, что дальнейшие тенденции существенно зависят от развития геополитических событий.Тем не менее, Минфин Грузии ожидает приближения инфляции к целевому уровню в 3% после второго квартала 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, инфляция