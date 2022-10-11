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Глава Нацбанка примет участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка
Глава Нацбанка примет участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка
Гвенетадзе выступит на встрече высокопоставленных руководителей центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T23:29+0400
2022-10-11T23:29+0400
грузия
экономика
новости
коба гвенетадзе
мвф
всемирный банк
национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отправился в Вашингтон для участия в ежегодной встрече, проводимой Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.В рамках рабочего визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда и Черноморского банка торговли и развития.Кроме того, Гвенетадзе выступит на встрече высокопоставленных руководителей центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии и примет участие в переговорах Capacity Development.В рамках визита в Вашингтон Гвенетадзе ждет очередная награда - его в пятый раз подряд признали одним из лучших управляющих Центральных банков мира.МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, мвф, всемирный банк, национальный банк грузии
грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, мвф, всемирный банк, национальный банк грузии

Глава Нацбанка примет участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка

23:29 11.10.2022
© AP Photo / Andrew HarnikМеждународный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне
Международный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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Гвенетадзе выступит на встрече высокопоставленных руководителей центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе отправился в Вашингтон для участия в ежегодной встрече, проводимой Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.
В рамках рабочего визита запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда и Черноморского банка торговли и развития.
Кроме того, Гвенетадзе выступит на встрече высокопоставленных руководителей центральных банков стран Ближнего Востока и Центральной Азии и примет участие в переговорах Capacity Development.
В рамках визита в Вашингтон Гвенетадзе ждет очередная награда - его в пятый раз подряд признали одним из лучших управляющих Центральных банков мира.
Международный Валютный Фонд, главный офис в Вашингтоне - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
МВФ прогнозирует затяжную инфляцию в Евросоюзе
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МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.
Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.
Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
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