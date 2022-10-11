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МВФ прогнозирует затяжную инфляцию в Евросоюзе

МВФ прогнозирует затяжную инфляцию в Евросоюзе

Как утверждают в МВФ, рост цен на энергию может стать одним из факторов "длительного сохранения" инфляции в Европе 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T19:46+0400

2022-10-11T19:46+0400

2022-10-11T19:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Европа продолжит испытывать перебои в поставках энергоносителей после 2022 года, что повлечет за собой затяжную инфляцию и спад производства. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда."Сокращение Россией поставок до менее чем 20% от уровней 2021 года повышает прогноз перебоев с энергоносителями в течение следующей зимы и после нее", - отмечается в документе.По оценке фонда, рост цен на энергию может стать одним из факторов "длительного сохранения" инфляции в регионе.Треть глобальной экономики переживет рецессию - МВФ >>"Остановка поставок газа из России может понизить производство в Европе", - добавили в МВФ.ВВП зоны евро в 2022 году, по прогнозам фонда, вырастет на 3,1%, а уже в 2023 году рост замедлится до 0,5%.Как следует из доклада, военные действия на Украине несут серьезные экономические последствия для Европы не только в связи с возросшими ценами на энергию, но и со спадом потребительского доверия и деловых настроений, с замедлением промышленности из-за постоянных перебоев в цепочке поставок и ростом издержек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, новости, экономика, международный валютный фонд, евросоюз, обострение ситуации вокруг украины 2022