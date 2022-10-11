https://sputnik-georgia.ru/20221011/gruziya-i-turtsiya-planiruyut-uglubit-sotrudnichestvo-v-sfere-turizma-271254055.html

Грузия и Турция планируют углубить сотрудничество в сфере туризма

Грузия и Турция планируют углубить сотрудничество в сфере туризма

В январе-сентябре 2022 года Грузию посетили 543,5 тысячи граждан Турции, что на 141% больше, чем за девять месяцев 2021 года 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T22:47+0400

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грузия

туризм

экономика

новости

турция

мариам квривишвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Первое заседание двусторонней рабочей группы грузино-турецкого сотрудничества в сфере туризма состоялось в Стамбуле, сообщается на сайте Национальной администрации туризма Грузии.В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили с правительственной делегацией Турции и представителями частного сектора, которую возглавил заместитель министра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан.По информации ведомства, на встрече были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в сфере туризма и сближения государственного и частного секторов двух стран в секторе, предложения и развития общих туристических продуктов, обмена опытом, повышения уровня обслуживания, обсуждались тренинги для представителей сферы услуг и туристические мероприятия.В Грузии ожидается полное восстановление доходов от туризма в 2022 году >>Стороны представили друг другу основные туристические направления своих стран. На встрече также была отмечена готовность к дальнейшему увеличению частоты прямых рейсов между Грузией и Турцией.В январе-сентябре 2022 года Грузию посетили 543,5 тысячи граждан Турции, что на 141% больше, чем за девять месяцев 2021 года.Состоялось обсуждение приоритетных направлений сотрудничества в сфере туризма. В формате рабочей группы грузинская сторона также провела встречи с представителями турецкого туристического сектора и авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, турция, мариам квривишвили