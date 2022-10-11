https://sputnik-georgia.ru/20221011/v-gruzii-ozhidaetsya-polnoe-vosstanovlenie-dokhodov-ot-turizma-v-2022-godu-271241327.html

В Грузии ожидается полное восстановление доходов от туризма в 2022 году

В Грузии ожидается полное восстановление доходов от туризма в 2022 году

Делается все, чтобы зима и все остальное время года были привлекательными для туристов, заявил министр 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T15:43+0400

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грузия

экономика

туризм

леван давиташвили

туристы

грузия - туристический центр

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Доходы от туризма в Грузии могут составить до трех миллиардов долларов в 2022 году, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.Уровень доходов от туризма в Грузии продолжает стремительно восстанавливаться. В январе-августе страна заработала 2,1 миллиарда долларов, восстановив показатели за 2019 год (до пандемии COVID-19) на 94,6%. Только в августе доходы от туризма восстановлены более чем в два раза – на 126,7%.По словам министра, тенденция восстановления должна продолжиться в последующие месяцы."Мы ожидаем, что доходы в сентябре также превысят данные допандемийного 2019 года. Как мы видим, непиковый сезон туризма достаточно активен", – отметил он.Давиташвили отметил, что делается все, чтобы зима и все остальное время года были привлекательными для туристов, этому способствуют и рейсы, которые осуществляются по разным направлениям.Число туристов из России в Грузию выросло в 5,5 раза >>"Мы видим, что есть интерес со стороны авиакомпаний. Поэтому они сохраняют рейсы, и это дает нам надежду, что доходами от туризма мы должны сравняться с допандемическими показателями", – сказал Давиташвили.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Минэкономики Грузии отчиталось о развитии туризма и авиации в 2022 году >>Кроме того, по сравнению с 2019 годом вдвое увеличилось количество оперирующих на рынке авиакомпаний, авианаправлений и частота полетов.По информации Минэкономики, на сегодняшний день на авиарынке Грузии оперирует 43 авиакомпании, которые выполняют рейсы по 86 направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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