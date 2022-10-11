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Грузия начнет отборочный цикл на Евро-2024 с домашнего матча против Норвегии
Грузия начнет отборочный цикл на Евро-2024 с домашнего матча против Норвегии
На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы 11.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футболу начнет борьбу за выход в финальную часть Евро-2024 домашним матчем против сборной Норвегии.Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 прошла в воскресенье во Франкфурте. В ней приняли участие 53 европейские команды, которые поделили десять групп. Сборная Грузии попала в группу А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.УЕФА утвердил расписание предстоящих матчей отборочного цикла Евро-2024:На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую. Матч открытия намечен на 14 июня, а финал состоится 14 июля в Берлине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, норвегия, испания, шотландия, уефа, футбол, чемпионат грузии по футболу
спорт, грузия, новости, норвегия, испания, шотландия, уефа, футбол, чемпионат грузии по футболу

Грузия начнет отборочный цикл на Евро-2024 с домашнего матча против Норвегии

20:11 11.10.2022
© Facebook / Georgian Football FederationФутбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле
Футбол. Матч между сборными Грузии и Армении на нейтральном поле - Sputnik Грузия, 1920, 11.10.2022
© Facebook / Georgian Football Federation
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На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы
ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Сборная Грузии по футболу начнет борьбу за выход в финальную часть Евро-2024 домашним матчем против сборной Норвегии.
Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 прошла в воскресенье во Франкфурте. В ней приняли участие 53 европейские команды, которые поделили десять групп. Сборная Грузии попала в группу А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
УЕФА утвердил расписание предстоящих матчей отборочного цикла Евро-2024:
28.03.23 - Грузия - Норвегия
17.06.23 - Кипр - Грузия
20.06.23 - Шотландия -Грузия
09.08.23 - Грузия - Испания
11.09.23 - Норвегия - Грузия
15.10.23 - Грузия - Кипр
16.11.23 -Грузия - Шотландия
19.11.23 - Испания - Грузия.
На чемпионат Европы отправятся по две лучшие команды из каждой группы. Места в стыковых матчах будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путевку в финальный турнир через отборочный турнир напрямую. Матч открытия намечен на 14 июня, а финал состоится 14 июля в Берлине.
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