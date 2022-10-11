https://sputnik-georgia.ru/20221011/kak-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-gruzii-rezultaty-oprosa-271226834.html

Как решить проблему бездомных животных в Грузии? Результаты опроса

Как решить проблему бездомных животных в Грузии? Результаты опроса

Проблема бездомных животных – одна из самых злободневных в стране 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T11:38+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что строительство приютов решит проблему бездомных животных в стране.По результатам опроса "Как решить проблему бездомных животных в Грузии?" оказалось, что большинство аудитории сайта (37,6%) видят решение проблемы именно в строительстве большего числа приютов.Далее, 22% считают, что животных необходимо стерилизовать, а 14,9% склоняются к другим "цивилизованным и эффективным" мерам.И, наконец, 4,3% участников опроса сказали, что нужно создать комитет по борьбе с бездомными животными, а 2,1% – посоветовали животных подкармливать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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