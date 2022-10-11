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Как решить проблему бездомных животных в Грузии? Результаты опроса
Как решить проблему бездомных животных в Грузии? Результаты опроса
Проблема бездомных животных – одна из самых злободневных в стране 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T11:38+0400
2022-10-11T11:38+0400
2022-10-11T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия считают, что строительство приютов решит проблему бездомных животных в стране.По результатам опроса "Как решить проблему бездомных животных в Грузии?" оказалось, что большинство аудитории сайта (37,6%) видят решение проблемы именно в строительстве большего числа приютов.Далее, 22% считают, что животных необходимо стерилизовать, а 14,9% склоняются к другим "цивилизованным и эффективным" мерам.И, наконец, 4,3% участников опроса сказали, что нужно создать комитет по борьбе с бездомными животными, а 2,1% – посоветовали животных подкармливать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, новости, животные, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
грузия, общество, новости, животные, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, опрос sputnik
Как решить проблему бездомных животных в Грузии? Результаты опроса
11:38 11.10.2022 (обновлено: 11:49 11.10.2022)
Проблема бездомных животных – одна из самых злободневных в стране
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
считают, что строительство приютов решит проблему бездомных животных в стране.
По результатам опроса
"Как решить проблему бездомных животных в Грузии?" оказалось, что большинство аудитории сайта (37,6%) видят решение проблемы именно в строительстве большего числа приютов.
Далее, 22% считают, что животных необходимо стерилизовать, а 14,9% склоняются к другим "цивилизованным и эффективным" мерам.
При этом 9,9% опрошенных утверждают, что животных нужно отстреливать. Меньшая часть (8,5%) более лояльна к четвероногим друзьям, поэтому рекомендует брать по возможности животных к себе домой.
И, наконец, 4,3% участников опроса сказали, что нужно создать комитет по борьбе с бездомными животными, а 2,1% – посоветовали животных подкармливать.