https://sputnik-georgia.ru/20221011/neobkhodimy-zhestkie-mery---prokuratura-gruzii-o-probleme-nasiliya-v-otnoshenii-zhenschin-271245398.html

"Необходимы жесткие меры" - прокуратура Грузии о проблеме насилия в отношении женщин

"Необходимы жесткие меры" - прокуратура Грузии о проблеме насилия в отношении женщин

Необходима координированная работа, вовлечение общественности и объединение усилий, отметили в прокуратуре 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T17:07+0400

2022-10-11T17:07+0400

2022-10-11T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии проводит строгую политику в сфере уголовного права по фактам насилия в отношении женщин и все лица, совершившие насилие, будут строго наказаны в рамках закона, заявил прокурор Торнике Надирадзе на брифинге во вторник.За последние время в Грузии участились факты фемицида. Только на прошлой неделе стало известно о трех жертвах насилия. С особой жестокостью была убита 26-летняя женщина. По данным следствия, муж перерезал ей горло. А за несколько дней до убийства мужчину задержали за семейное насилие, однако суд освободил обвиняемого под залог.Прокуратура Грузии соболезнует семье погибшей и выражает сожаление в связи со случившейся трагедией.Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о необходимости пересмотра законодательства с точки зрения борьбы против насилия в отношении женщин. По его словам, благодаря ужесточению закона, в том числе и с точки зрения исполнения, в стране удалось в три раза сократить количество случаев фемицида.Насилие против женщин – в Грузии могут ужесточить законодательство>>В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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