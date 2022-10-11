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Непогода на западе Грузии – движение на дороге восстановлено
Непогода на западе Грузии – движение на дороге восстановлено
Движение было ограничено из-за непогоды – участок дороги подтопила вышедшая из реки вода 11.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-11T15:21+0400
2022-10-11T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Движение на дороге внутригосударственного значения Шуа Хорга - Кулеви (регион Самегрело - Земо Сванети) восстановлено после проведения очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В результате обильных осадков в районе Хоби из берегов вышла река Хобисцкали. Участок дороги, расположенный на 4 км, был затоплен. Департамент автомобильных дорог Грузии незамедлительно приступил к очистительным работам.Сильные осадки, обрушившийся на регион 10-11 октября, вызвали увеличение уровня воды в реках. В результате обильных осадков затопленными оказались дворы, первые этажи домов и корпусов, смыты дороги.Представители соответствующих служб займутся изучением ущерба, нанесенного непогодой.В Западной Грузии борются с последствиями непогоды>>Проблемы непогода создала и жителям района Цаленджиха. В городе Джвари непогода повредила улицы Ниношвили, Церетели, Сухуми, а также территории Нака, Очане и Охаркале.Непогода нанесла ущерб и административной единице Накифу. В частности, на улице Шерозия сошел оползень, в Кведа Лежа селевой поток обрушил мост, во всех районах административной единицы смыты внутренние дороги, вода повредила потолок и пол детского дома Накифу, а также несколько жилых домов.С результатами непогоды борются и в селе Пахулани. В городе Цаленджиха на улице Бадри Шанава разрушен мост. Около десяти семей остались без моста, который связывал их с городом. Начат подсчет ущерба.Обильные осадки и оползень смыли и перекрыли дорогу, ведущую к храму Преображения Господня. На данный момент идут работы по очистке территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, самегрело-земо сванети, джвари, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, тбилиси, самегрело-земо сванети, джвари, департамент автомобильных дорог
Непогода на западе Грузии – движение на дороге восстановлено
15:21 11.10.2022 (обновлено: 16:26 11.10.2022)
Движение было ограничено из-за непогоды – участок дороги подтопила вышедшая из реки вода
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Движение на дороге внутригосударственного значения Шуа Хорга - Кулеви (регион Самегрело - Земо Сванети) восстановлено после проведения очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
В результате обильных осадков в районе Хоби из берегов вышла река Хобисцкали. Участок дороги, расположенный на 4 км, был затоплен. Департамент автомобильных дорог Грузии незамедлительно приступил к очистительным работам.
Сильные осадки, обрушившийся на регион 10-11 октября, вызвали увеличение уровня воды в реках. В результате обильных осадков затопленными оказались дворы, первые этажи домов и корпусов, смыты дороги.
Представители соответствующих служб займутся изучением ущерба, нанесенного непогодой.
Проблемы непогода создала и жителям района Цаленджиха. В городе Джвари непогода повредила улицы Ниношвили, Церетели, Сухуми, а также территории Нака, Очане и Охаркале.
Непогода нанесла ущерб и административной единице Накифу. В частности, на улице Шерозия сошел оползень, в Кведа Лежа селевой поток обрушил мост, во всех районах административной единицы смыты внутренние дороги, вода повредила потолок и пол детского дома Накифу, а также несколько жилых домов.
С результатами непогоды борются и в селе Пахулани. В городе Цаленджиха на улице Бадри Шанава разрушен мост. Около десяти семей остались без моста, который связывал их с городом. Начат подсчет ущерба.
Обильные осадки и оползень смыли и перекрыли дорогу, ведущую к храму Преображения Господня. На данный момент идут работы по очистке территории.