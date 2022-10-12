https://sputnik-georgia.ru/20221012/obnovlenie-parka-vake-v-tbilisi--kaladze-rasskazal-o-khode-rabot-271268419.html

Обновление парка Ваке в Тбилиси – Каладзе рассказал о ходе работ

Обновление парка Ваке в Тбилиси – Каладзе рассказал о ходе работ

Парк Ваке должен сохранить свой первозданный вид, убежден глава столицы 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Завершился второй этап восстановления парке Ваке в Тбилиси, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.По его словам, восстановление парка проходит так, чтобы он сохранил свой первоначальный вид.Первый этап работ восстановления парка завершился в прошлом году – создано красивое пространство с обновленной инфраструктурой, растениями, аттракционами, отметил мэр.Обновление круглого фонтана и малого каскада парка сделано по тем материалам и по тому визуальному виду, который они имели исторически.Полностью заменена система водоснабжения, смонтирована современная технология, которая автоматизирована. Также установлена новая система освещения.В центре Тбилиси восстановят парк>>Уже начат третий этап восстановительных работ – это обновление центрального каскада. Работы завершатся весной будущего года.Мэр Тбилиси пообещал, что у столицы будет не одно такое место. В будущем году планируется обновление еще одного важного места в городе – это парк Вера.На восстановительные работы малого каскада и круглого фонтана парка Ваке ушло 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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