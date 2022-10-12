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Обновление парка Ваке в Тбилиси – Каладзе рассказал о ходе работ
Обновление парка Ваке в Тбилиси – Каладзе рассказал о ходе работ
Парк Ваке должен сохранить свой первозданный вид, убежден глава столицы 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T14:56+0400
2022-10-12T14:56+0400
2022-10-12T16:03+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Завершился второй этап восстановления парке Ваке в Тбилиси, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.По его словам, восстановление парка проходит так, чтобы он сохранил свой первоначальный вид.Первый этап работ восстановления парка завершился в прошлом году – создано красивое пространство с обновленной инфраструктурой, растениями, аттракционами, отметил мэр.Обновление круглого фонтана и малого каскада парка сделано по тем материалам и по тому визуальному виду, который они имели исторически.Полностью заменена система водоснабжения, смонтирована современная технология, которая автоматизирована. Также установлена новая система освещения.В центре Тбилиси восстановят парк>>Уже начат третий этап восстановительных работ – это обновление центрального каскада. Работы завершатся весной будущего года.Мэр Тбилиси пообещал, что у столицы будет не одно такое место. В будущем году планируется обновление еще одного важного места в городе – это парк Вера.На восстановительные работы малого каскада и круглого фонтана парка Ваке ушло 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, парк ваке
грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, парк ваке
Обновление парка Ваке в Тбилиси – Каладзе рассказал о ходе работ
14:56 12.10.2022 (обновлено: 16:03 12.10.2022)
Парк Ваке должен сохранить свой первозданный вид, убежден глава столицы
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Завершился второй этап восстановления парке Ваке в Тбилиси, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
По его словам, восстановление парка проходит так, чтобы он сохранил свой первоначальный вид.
"Сегодня город больше всего нуждается в зеленых пространствах, улучшении экологического положения, и у Тбилиси в этом плане есть большой ресурс. В этом направлении мы осуществляем много важных проектов, в том числе – восстановление парка Ваке", – заявил Каладзе.
Первый этап работ восстановления парка завершился в прошлом году – создано красивое пространство с обновленной инфраструктурой, растениями, аттракционами, отметил мэр.
Обновление круглого фонтана и малого каскада парка сделано по тем материалам и по тому визуальному виду, который они имели исторически.
Полностью заменена система водоснабжения, смонтирована современная технология, которая автоматизирована. Также установлена новая система освещения.
Уже начат третий этап восстановительных работ – это обновление центрального каскада. Работы завершатся весной будущего года.
"Я уверен, что главный парк Тбилиси снова создаст удивительные истории любви, дружбы и городской жизни. Это место, которое вырастило поколения, где собирались люди, обсуждали самые важные вопросы города. С этим обновлением мы оживляем историю города, возвращаем ту жизнь, которая была у парка Ваке", – отметил Каладзе.
Мэр Тбилиси пообещал, что у столицы будет не одно такое место. В будущем году планируется обновление еще одного важного места в городе – это парк Вера.
На восстановительные работы малого каскада и круглого фонтана парка Ваке ушло 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).