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Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO
Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO
Снижение общего прогнозного показателя в этом месяце обусловлено главным образом предполагаемым уменьшением производства фуражных зерновых в мире 12.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-12T07:32+0400
2022-10-12T07:32+0400
2022-10-12T08:05+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. FAO понизила свой прогноз по объемам производства зерновых в мире в 2022 году, который теперь на 5,9 млн тонн ниже сентябрьского прогноза и составляет 2 768 млн тонн, что на 1,7% ниже общего объема производства в 2021 году, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые".Снижение общего прогнозного показателя в этом месяце обусловлено главным образом предполагаемым уменьшением производства фуражных зерновых в мире, поскольку сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия негативно отражаются на видах на урожай в основных странах‑производителях. Прогнозируемый объем потребления зерновых в мире в сезоне 2022-2023 годов составляет 2 784 млн тонн, что на 8,7 млн тонн ниже по сравнению с прогнозом сентября и на 0,5% ниже показателя сезона 2021-2022 годов.В октябре FAO понизила свой прогноз по объемам торговли зерновыми в мире в сезоне 2022-2023 годов до 467 млн тонн, что на 2,4% ниже уровня сезона 2021-2022 годов, причем сокращение объемов торговли ожидается по всем основным зерновым.В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,8 пункта, что на 2,2 пункта (1,5%) выше показателя августа и на 14,9 пункта (11,2%) выше уровня сентября 2021 года. Факторами роста цен на пшеницу стали озабоченности относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, а также динамики экспорта со стороны Европейского союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, fao, зерно
в мире, новости, экономика, fao, зерно
Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO
07:32 12.10.2022 (обновлено: 08:05 12.10.2022)
Снижение общего прогнозного показателя в этом месяце обусловлено главным образом предполагаемым уменьшением производства фуражных зерновых в мире
ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. FAO понизила свой прогноз по объемам производства зерновых в мире в 2022 году, который теперь на 5,9 млн тонн ниже сентябрьского прогноза и составляет 2 768 млн тонн, что на 1,7% ниже общего объема производства в 2021 году, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые".
Снижение общего прогнозного показателя в этом месяце обусловлено главным образом предполагаемым уменьшением производства фуражных зерновых в мире, поскольку сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия негативно отражаются на видах на урожай в основных странах‑производителях.
"Несмотря на пересмотр в сторону повышения в этом месяце на 2,9 млн тонн, запасы зерновых в мире на конец сезона 2023 года по-прежнему прогнозируются на 1,6% процента ниже уровня на начало сезона – до 848 млн тонн", – говорится в обзоре
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Прогнозируемый объем потребления зерновых в мире в сезоне 2022-2023 годов составляет 2 784 млн тонн, что на 8,7 млн тонн ниже по сравнению с прогнозом сентября и на 0,5% ниже показателя сезона 2021-2022 годов.
В октябре FAO понизила свой прогноз по объемам торговли зерновыми в мире в сезоне 2022-2023 годов до 467 млн тонн, что на 2,4% ниже уровня сезона 2021-2022 годов, причем сокращение объемов торговли ожидается по всем основным зерновым.
В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,8 пункта, что на 2,2 пункта (1,5%) выше показателя августа и на 14,9 пункта (11,2%) выше уровня сентября 2021 года. Факторами роста цен на пшеницу стали озабоченности относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, а также динамики экспорта со стороны Европейского союза.