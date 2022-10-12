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Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO

Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO

Снижение общего прогнозного показателя в этом месяце обусловлено главным образом предполагаемым уменьшением производства фуражных зерновых в мире 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T07:32+0400

2022-10-12T07:32+0400

2022-10-12T08:05+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. FAO понизила свой прогноз по объемам производства зерновых в мире в 2022 году, который теперь на 5,9 млн тонн ниже сентябрьского прогноза и составляет 2 768 млн тонн, что на 1,7% ниже общего объема производства в 2021 году, говорится в обзоре Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) "Сводка предложения зерновых и спроса на зерновые".Снижение общего прогнозного показателя в этом месяце обусловлено главным образом предполагаемым уменьшением производства фуражных зерновых в мире, поскольку сохраняющиеся неблагоприятные погодные условия негативно отражаются на видах на урожай в основных странах‑производителях. Прогнозируемый объем потребления зерновых в мире в сезоне 2022-2023 годов составляет 2 784 млн тонн, что на 8,7 млн тонн ниже по сравнению с прогнозом сентября и на 0,5% ниже показателя сезона 2021-2022 годов.В октябре FAO понизила свой прогноз по объемам торговли зерновыми в мире в сезоне 2022-2023 годов до 467 млн тонн, что на 2,4% ниже уровня сезона 2021-2022 годов, причем сокращение объемов торговли ожидается по всем основным зерновым.В сентябре среднее значение Индекса цен на зерновые составило 147,8 пункта, что на 2,2 пункта (1,5%) выше показателя августа и на 14,9 пункта (11,2%) выше уровня сентября 2021 года. Факторами роста цен на пшеницу стали озабоченности относительно дефицита осадков в Аргентине и Соединенных Штатах Америки, а также динамики экспорта со стороны Европейского союза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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