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Взрыв на Крымском мосту: в Грузии отрицают свою причастность к делу

Взрыв на Крымском мосту: в Грузии отрицают свою причастность к делу

Таможенную границу не проходил ни трейлер, ни вагон, загруженный тротилом или другими взрывчатыми веществами, заявили в Тбилиси 12.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-12T15:49+0400

2022-10-12T15:49+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт— Sputnik. Грузовой автомобиль со взрывчатыми веществами не пересекал таможенную границу Грузии – все это спекуляции, заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе, комментируя взрыв на Крымском мосту.Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее заявил, что следователи и сотрудники ФСБ России установили подозреваемых и причастных к теракту на Крымском мосту. Также прослежен маршрут движения грузовика перед взрывом. По его словам, это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия и Краснодарский край.Как отметил Какауридзе, за обвинениями нет никаких аргументов."Как работают таможенные службы в части контроля – хорошо известно всем нашим международным партнерам, в том числе Евросоюзу и США. Мы сотрудничаем с ними в постоянном режиме", – отметил Какауридзе.Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ) заявил, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины.Российские спецслужбы задержали пять граждан России, а также троих иностранцев – граждан Украины и Армении.Спецслужбы России назвали организаторов теракта на Крымском мосту>>По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста.По предварительным данным следствия, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.Как заявил ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин, в организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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