https://sputnik-georgia.ru/20221013/absurd-ili-realnost--smozhet-li-oppozitsiya-sozdat-novuyu-koalitsiyu-v-gruzii-271322866.html
Абсурд или реальность – сможет ли оппозиция создать новую коалицию в Грузии
Абсурд или реальность – сможет ли оппозиция создать новую коалицию в Грузии
Депутат от правящей партии считает нереальным создание новой коалиции, поскольку эти люди совершенно несовместимы друг с другом 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T21:55+0400
2022-10-13T21:55+0400
2022-10-13T22:13+0400
грузия
политика
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георгий вашадзе
грузинская мечта
оппозиция
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали усилия лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе по созданию новой коалиции напрасными.Идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" Вашадзе озвучил еще в середине сентября. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".Абсурдом и юмористическим жанром назвал инициативу создания проевропейского объединения вокруг Вашадзе депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал эти партии сателлитами и фаворитами крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". По мнению Кобахидзе, они попытаются консолидироваться к очередным парламентским выборам, которые должны пройти в стране через два года."От перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция не перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится", - заявил Кобахидзе.Закон о деолигархизации – "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в двойных стандартах >>Накануне в эфире телеканала PalitraNews Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будет отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, георгий вашадзе, грузинская мечта, оппозиция
грузия, политика, новости, георгий вашадзе, грузинская мечта, оппозиция
Абсурд или реальность – сможет ли оппозиция создать новую коалицию в Грузии
21:55 13.10.2022 (обновлено: 22:13 13.10.2022)
Депутат от правящей партии считает нереальным создание новой коалиции, поскольку эти люди совершенно несовместимы друг с другом
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали усилия лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе по созданию новой коалиции напрасными.
Идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" Вашадзе озвучил еще в середине сентября. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".
Абсурдом и юмористическим жанром назвал инициативу создания проевропейского объединения вокруг Вашадзе депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.
"Своим поведением Георгий Вашадзе никак не может быть проевропейским и прозападным… Я не верю в это новое объединение, поскольку эти люди совершенно несовместимы друг с другом. У них нет никакого идеологического единства, ценностей. Соответственно, их усилия напрасны и обречены на поражение", - заявил Самхарадзе.
Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал эти партии сателлитами и фаворитами крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". По мнению Кобахидзе, они попытаются консолидироваться к очередным парламентским выборам, которые должны пройти в стране через два года.
"От перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция не перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится", - заявил Кобахидзе.
Накануне в эфире телеканала PalitraNews Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будет отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".