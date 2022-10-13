https://sputnik-georgia.ru/20221013/absurd-ili-realnost--smozhet-li-oppozitsiya-sozdat-novuyu-koalitsiyu-v-gruzii-271322866.html

Абсурд или реальность – сможет ли оппозиция создать новую коалицию в Грузии

Абсурд или реальность – сможет ли оппозиция создать новую коалицию в Грузии

Депутат от правящей партии считает нереальным создание новой коалиции, поскольку эти люди совершенно несовместимы друг с другом 13.10.2022, Sputnik Грузия

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георгий вашадзе

грузинская мечта

оппозиция

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали усилия лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе по созданию новой коалиции напрасными.Идею создания "Большого европейского оппозиционного единства" Вашадзе озвучил еще в середине сентября. В качестве своих потенциальных партнеров Вашадзе назвал партию Элене Хоштария "Дроа", партию бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии" и партию Зураба Джапаридзе "Гирчи – больше свободы".Абсурдом и юмористическим жанром назвал инициативу создания проевропейского объединения вокруг Вашадзе депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Николоз Самхарадзе.Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал эти партии сателлитами и фаворитами крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение". По мнению Кобахидзе, они попытаются консолидироваться к очередным парламентским выборам, которые должны пройти в стране через два года."От перестановки слагаемых сумма не меняется, как бы де-факто коалиция не перегруппировалась, политический ландшафт никак не изменится", - заявил Кобахидзе.Закон о деолигархизации – "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в двойных стандартах >>Накануне в эфире телеканала PalitraNews Вашадзе заявил, что те, кого не будет в этом единстве, будет отстранены от политических процессов. При этом, как отметил Вашадзе "Стратегия Агмашенебели" ведет переговоры с теми, у кого есть электоральная поддержка, в том числе и с "Национальным движением".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, георгий вашадзе, грузинская мечта, оппозиция