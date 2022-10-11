https://sputnik-georgia.ru/20221011/zakon-o-deoligarkhizatsii--gruzinskaya-mechta-obvinyaet-oppozitsiyu-v-dvoynykh-standartakh-271238851.html

Закон о деолигархизации – "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в двойных стандартах

Закон о деолигархизации – "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в двойных стандартах

Грузинские политики не могут определиться с деталями законопроекта "О деолигархизации" 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Споры вокруг законопроекта о деолигархизации в политических кругах Грузии не утихают – стороны вновь не могут договориться о том, кто является олигархом.Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Соответствующий законопроект уже инициирован в парламенте, однако без сопутствующих законопроектов.Как отметил председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, основной закон "О деолигархизации" требует изменений в регламенте парламента. Однако разъяснил, что грузинские власти будут ждать заключения Венецианской комиссии в связи с аналогичным законом на Украине.Законопроект "О деолигархизации" является аналогичным по содержанию с украинским законом, и существенно повторяет нормы украинского закона.Согласно законопроекту, олигархом считается человек, который удовлетворяет трем из четырех критериев. Первое – участвует в политической жизни; второе – оказывает значительное влияние на СМИ; третье – является конечным бенефициаром того предпринимательского юридического лица, которое занимает доминирующее положение на рынке, и сохраняет или улучшает это положение в течение 1 года.И четвертое – если подтвержденная сумма его активов и тех предпринимательских юридических лиц, бенефициаром которых он является, превышает прожиточный минимум, установленный для трудоспособных лиц в миллион раз по состоянию на 1 января соответствующего года.Закон о деолигархизации должен основываться на справедливых принципах – депутат>>Оппозиция предлагает к перечню определений олигарха добавить "имеющий влияние на власть". При этом оппоненты власти называют единственным олигархом в стране самого богатого в Грузии человека – основателя правящей партии, экс-премьера Бидзину Иванишвили."Олигархия означает возможность оказывать влияние на власть... Если мы заложим этот механизм в закон "О деолигархизации", то окажется, что Бидзина Иванишвили действительно оказывает влияние на власть "Грузинской мечты", – заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Если мы предоставим Еврокомиссии законопроект, который не соответствует его требованиям, то этот пункт не будет считаться выполненным, считает один из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.Между тем, в крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" заявили, что в ближайшее время инициируют в парламенте альтернативный законопроект "О деолигархизации". Как отметил депутат Леван Бехашвили, украинская модель совершенно отличается от грузинской реальности."Реальность в Грузии абсолютно другая, и эта реальность описана не только в заявлениях оппозиции, но и Европарламент в своей резолюции отмечает, что деолигархизация должна произойти… Исходя из этой реальности мы должны учесть грузинскую законодательную практику и построить нашу инициативу на этой модели", – отметил Бежашвили.В ответ в "Грузинской мечте" обвинили оппозицию в двойных стандартах."Закон, который есть у Украины, и в связи с которым есть положительное заключение Венецианской комиссии, и которому аплодировал весь цивилизованный мир, оказывается, не должен быть принят в Грузии. Это классический пример двойного стандарта", – заявил депутат Алуда Гудушаури.Самое главное и важное, что беспокоит оппозицию – напрямую атаковать Иванишвили, отметил он.Закон о деолигархизации будет принят - Гарибашвили>>Как бы оппозиция не старалась, закон не будет ориентирован только на одного человека, заявил в свою очередь депутат Бека Давитулиани.Европарламент 9 июня приняли жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Представители власти не раз заявляли, что советуются с Иванишвили по некоторым вопросам, но при этом категорически опровергают вмешательство миллиардера, который ушел из политики в январе 2021 года, в процесс управления страной.Между тем, в "Грузинской мечте" называют олигархами многих оппозиционеров – лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.По словам лидеров правящей партии, согласно украинскому закону именно эти люди считаются олигархами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, анри оханашвили, бидзина иванишвили, мамука хазарадзе, украина, тбилиси, грузинская мечта, венецианская комиссия