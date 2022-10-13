https://sputnik-georgia.ru/20221013/chemu-posvyaschen-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-istoriya-i-traditsii-271320792.html

Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции

Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции

Большой религиозный праздник — Мцхетоба-Светицховлоба, в Грузии отмечают 14 октября – торжество посвящено Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему... 13.10.2022, Sputnik Грузия

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Центром религиозных праздненств в этот день становится древняя столица Грузии — Мцхета и собор Светицховели.Мцхетоба-Светицховлоба— государственный праздник, поэтому 14 октября в Грузии объявлен выходным днем.Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба - об истории и традициях торжества, читайте в Sputnik Грузия.История праздникаСвященное предание повествует, что раввин Элиоз, протестовавший против несправедливого суда Синедриона и присутствовавший на распятии Спасителя, выкупил Хитон Господень у римских воинов и привез во Мцхета, где вручил его своей сестре - благочестивой Сидонии.Сидония, наслышанная о проповеди Спасителя и признавшая Его Мессией, взяв в руки Хитон, скончалась на месте. Деву похоронили вместе с Хитоном, так как не смогли высвободить его из ее объятий. Дерево, выросшее на могиле Сидонии, стало для жителей Мцхета священным - ему поклонялись как божеству.Равноапостольная Нина, с детства мечтавшая посетить Иверию (Грузия), чтобы поклониться великой святыне, прибыла, по велению Пресвятой Богородицы, в Грузию через три века. После объявления христианства в Грузии государственной религией в 324-м по просьбе крестительницы дерево срубили, сделали из него четыре креста и установили на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.Когда дерево спилили из оставшегося столпа стало источаться целебное благодатное миро - оно истекало до XVII века, до нашествия персидского шаха Аббаса.Столп стал именовать животворящим — по-грузински Светицховели. Над ним возвели первую грузинскую церковь и осветили в честь двенадцати апостолов Христовых. В первой половине 11 века зодчий Арсукидзе возвел на этом же месте величественный собор.Следовательно, главный храм Грузинской Церкви стоит на месте захоронения Хитона Господня, который находится в этом святом месте до сих пор. Все главные события Грузинской Церкви, в частности Интронизация Католикоса-Патриарха, проводят именно в этой церкви.СветицховелиСобор Светицховели, подвергавшийся не раз разрушениям, основательно реконструировали в XV-XVII веках. Сохранившиеся фрески, во фрагментах которых можно увидеть сцены из предания о Хитоне Господнем, связанные со строительством храма, относятся в основном к XVI-XVII векам. А легендарный "Животворящий Столп" расположен под большой аркой.Копия древнейшей иконы Божьей Матери Цилканской (IV век) - одна из главных святынь Светицховели. В храме находится и частица мощей святого Андрея Первозванного, проповедавшего в Грузии христианство в I веке.Перед алтарем захоронены грузинские цари, в том числе Вахтанг Горгасали – основатель Тбилиси, Ираклий Второй – царь Кахетии, цари династии Багратиони.Светицховели - самый крупный архитектурный памятник Грузии из полностью сохранившихся – он внесен в список Всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.ТрадицииВ Мцхетоба-Светицховлоба, по традиции, в городе проводят различные культурно-развлекательные мероприятия.По традиции, на центральных улицах Мцхета проводят выставку-продажу работ народного промысла и изобразительного искусства, спортивные мероприятия, организовывают развлечения для детей, выступают местные и приглашенные из Тбилиси и регионов ансамбли. Завершает праздник Мцхетоба-Светицховлоба гала-концерт.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября и 13 июля – в этот день христианский мир празднует Собор двенадцати апостолов, которым и посвящен патриарший храм во Мцхета.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20211014/natsarkhiv-gruzii-neobychno-pozdravil-khram-svetitskhoveli-s-prazdnikom-260545501.html

https://sputnik-georgia.ru/20210421/Patriarkh-Gruzii-posadil-vo-dvore-Svetitskhoveli-olivkovoe-derevo-251530464.html

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мцхета, справки , религия , календарь религиозных праздников