https://sputnik-georgia.ru/20221013/chto-nuzhno-sdelat-dlya-otsrochki-prigovora-saakashvili-otvet-glavy-minyusta-gruzii-271295874.html

Что нужно сделать для отсрочки приговора Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии

Что нужно сделать для отсрочки приговора Саакашвили? Ответ главы Минюста Грузии

По словам министра, третий президент Грузии со дня поступления в пенитенциарную систему пользуется правом на здоровье 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что для отсрочки отбывания наказания экс-президента Михаила Саакашвили в лечебных целях необходимо представить суду соответствующие доказательства.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. Его уже осмотрели несколько иностранных экспертов, которые были приглашены по инициативе адвокатов. По их мнению, заключение экспертов вместе со специалистами центра "Эмпатия" станет основанием для ходатайства об отсрочке отбывания наказания экс-президента.По законодательству Грузии, решение освободить от отбывания наказания из-за болезни принимает суд на основании заключения медкомиссии о высоком риске смертельного исхода или сложности сохранять жизненные параметры пациента в условиях отбывания наказания.Как отметил глава Минюста Грузии, решение о подаче соответствующего иска в суд должна принять сторона защиты."Мы всегда им указываем, что в этом деле абсолютно ничего не делается по политическому признаку. Они сами тоже убедились. Обратились в Страсбургский суд и как на местном, так и на европейском уровне подтвердилось, что действия государства всегда в правовых рамках и так будет всегда", – отметил Брегадзе.Что касается остального, то если дать политическую оценку, то это провокации, направленные против государственных институтов, подчеркнул министр."Самое печальное, что в последнее время начали в очень негативном контексте, отвратительно говорить о врачах и о медперсонале в целом, что лично для меня неприемлемо, и, думаю, что неприемлемо для всего общества", – отметил Брегадзе.По его словам, третий президент со дня поступления в пенитенциарную систему пользуется правом на здоровье, и изначально государство сделало максимум для этого.Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди" с 12 мая. В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.Американской адвокат Саакашвили Массимо Данджело на днях заявил, что у экс-президента случился приступ, когда к нему в палату пришли прокуроры. У Саакашвили периодически поднимается давление и температура, он не может принимать пищу. В свою очередь директор клиники "Вивамеди" Зураб Чхаидзе утверждает, что состояние экс-президента за последние дни не изменилось.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, тбилиси, украина, батуми, тбилисский городской суд