https://sputnik-georgia.ru/20221013/evro-2024-shotlandskie-smi-otsenili-shansy-sbornoy-gruzii-na-vykhod-iz-gruppy-271275354.html
Евро-2024: шотландские СМИ оценили шансы сборной Грузии на выход из группы
Евро-2024: шотландские СМИ оценили шансы сборной Грузии на выход из группы
Основным игроком в составе сборной Грузии шотландцы назвали полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T11:32+0400
2022-10-13T11:32+0400
2022-10-13T11:32+0400
новости
грузия
спорт
хвича кварацхелия
шотландия
франкфурт
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686767_0:9:2048:1161_1920x0_80_0_0_cd5735a2ed52d93b504a021a30e593e8.jpg
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Шотландский спортивный портал "Scotland Football" опубликовал статью о соперниках сборной Шотландии в группе А отборочного цикла Евро-2024 и сделал интересный анализ о сборной Грузии.Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 прошла в воскресенье во Франкфурте. В ней приняли участие 53 европейские команды, которые поделили на десять групп. Сборная Грузии попала в группу А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.Как отмечает автор, Грузию тренирует легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль, который выиграл 10 из 20 игр с момента назначения в феврале 2021 года.Основным игроком в составе сборной Грузии шотландцы назвали полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия."У грузин есть сильные индивидуалисты, но Шотландия их все равно обгонит. Выдающимся игроком является Хвича Кварацхелия, который впечатляюще играет в "Наполи", а его команда занимает первое место в серии А", – пишет автор.Сборная Грузии сыграет с Шотландией дважды: 20 июня 2023 года в гостях, а затем 16 ноября – дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шотландия
франкфурт
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686767_201:0:1994:1345_1920x0_80_0_0_4dfcd9b4132d56780d6230dc2ecce0b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, спорт, хвича кварацхелия, шотландия, франкфурт, испания
новости, грузия, спорт, хвича кварацхелия, шотландия, франкфурт, испания
Евро-2024: шотландские СМИ оценили шансы сборной Грузии на выход из группы
Основным игроком в составе сборной Грузии шотландцы назвали полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Шотландский спортивный портал "Scotland Football" опубликовал статью о соперниках сборной Шотландии в группе А отборочного цикла Евро-2024 и сделал интересный анализ о сборной Грузии.
Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 прошла в воскресенье во Франкфурте. В ней приняли участие 53 европейские команды, которые поделили на десять групп. Сборная Грузии попала в группу А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
"Несмотря на то, что сборная Шотландии гораздо более успешна в квалификации, у Грузии две победы (и два поражения) над шотландцами – последний матч был в Тбилиси, в котором Грузия выиграла 1:0 и чуть не оставила Шотландию за бортом Евро-2016", – говорится в статье.
Как отмечает автор, Грузию тренирует легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль, который выиграл 10 из 20 игр с момента назначения в феврале 2021 года.
Основным игроком в составе сборной Грузии шотландцы назвали полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия.
"У грузин есть сильные индивидуалисты, но Шотландия их все равно обгонит. Выдающимся игроком является Хвича Кварацхелия, который впечатляюще играет в "Наполи", а его команда занимает первое место в серии А", – пишет автор.
Сборная Грузии сыграет с Шотландией дважды: 20 июня 2023 года в гостях, а затем 16 ноября – дома.