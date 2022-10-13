https://sputnik-georgia.ru/20221013/evro-2024-shotlandskie-smi-otsenili-shansy-sbornoy-gruzii-na-vykhod-iz-gruppy-271275354.html

Евро-2024: шотландские СМИ оценили шансы сборной Грузии на выход из группы

Евро-2024: шотландские СМИ оценили шансы сборной Грузии на выход из группы

Основным игроком в составе сборной Грузии шотландцы назвали полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T11:32+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Шотландский спортивный портал "Scotland Football" опубликовал статью о соперниках сборной Шотландии в группе А отборочного цикла Евро-2024 и сделал интересный анализ о сборной Грузии.Жеребьевка отборочного этапа Евро-2024 прошла в воскресенье во Франкфурте. В ней приняли участие 53 европейские команды, которые поделили на десять групп. Сборная Грузии попала в группу А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.Как отмечает автор, Грузию тренирует легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Вилли Саньоль, который выиграл 10 из 20 игр с момента назначения в феврале 2021 года.Основным игроком в составе сборной Грузии шотландцы назвали полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия."У грузин есть сильные индивидуалисты, но Шотландия их все равно обгонит. Выдающимся игроком является Хвича Кварацхелия, который впечатляюще играет в "Наполи", а его команда занимает первое место в серии А", – пишет автор.Сборная Грузии сыграет с Шотландией дважды: 20 июня 2023 года в гостях, а затем 16 ноября – дома.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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