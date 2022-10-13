https://sputnik-georgia.ru/20221013/kogda-u-porta-anakliya-poyavitsya-novyy-investor-271277116.html
Когда у порта Анаклия появится новый инвестор?
Когда у порта Анаклия появится новый инвестор?
Главным условием для инвестора будет отсутствие требований к правительству выступить гарантом грузооборота 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T09:01+0400
2022-10-13T09:01+0400
2022-10-13T09:25+0400
экономика
новости
грузия
анаклия
поти
батуми
консорциум развития анаклия
tbc holding
conti international llc
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ТБИЛИСИ, 13 окт - Sputnik. Новый инвестор, который будет финансировать строительство глубоководного порта Анаклия, появится уже в следующем году, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора.При этом он подчеркнул, что условия тендера будут известны уже в первой половине 2023 года и главным условием для инвестора будет отсутствие требований к правительству выступить гарантом грузооборота."Государство не может заботиться о передвижении грузов в порту Анаклия, поэтому необходим частный инвестор, чтобы участие государства было минимальным. Сам частный сектор должен привлекать грузы, чтобы порт работал", - пояснил Какауридзе.При этом он не исключил трат государства на дорогу и железную дорогу к порту.Проект АнаклияРешение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.Власти Грузии решили ускорить реализацию проекта глубоководного порта Анаклия>>Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства."Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, анаклия, поти, батуми, консорциум развития анаклия, tbc holding, conti international llc
экономика, новости, грузия, анаклия, поти, батуми, консорциум развития анаклия, tbc holding, conti international llc
Когда у порта Анаклия появится новый инвестор?
09:01 13.10.2022 (обновлено: 09:25 13.10.2022)
Главным условием для инвестора будет отсутствие требований к правительству выступить гарантом грузооборота
ТБИЛИСИ, 13 окт - Sputnik. Новый инвестор, который будет финансировать строительство глубоководного порта Анаклия, появится уже в следующем году, заявил заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.
Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, но было приостановлено. В январе 2020 года власти разорвали контракт с "Консорциумом развития Анаклия", так как инвестор так и не смог выполнить финансовые обязательства. С тех пор власти Грузии ищут нового инвестора.
"Сейчас мы закупаем консультационные услуги, которые помогут нам объявить новый тендер на строительство порта, и я уверен, что в будущем году у нас будет возможность найти нового инвестора", - сказал Какауридзе.
При этом он подчеркнул, что условия тендера будут известны уже в первой половине 2023 года и главным условием для инвестора будет отсутствие требований к правительству выступить гарантом грузооборота.
"Государство не может заботиться о передвижении грузов в порту Анаклия, поэтому необходим частный инвестор, чтобы участие государства было минимальным. Сам частный сектор должен привлекать грузы, чтобы порт работал", - пояснил Какауридзе.
При этом он не исключил трат государства на дорогу и железную дорогу к порту.
Проект Анаклия
Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад, еще в 2016 году.
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти, при этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклии началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены.
Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
"Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.