https://sputnik-georgia.ru/20221013/koronavirus-v-gruzii-pochemu-vrachi-ne-ispolzuyut-novyy-gruzinskiy-preparat-sulazher-271262801.html

Коронавирус в Грузии: почему врачи не используют новый грузинский препарат "Сулажер"?

Коронавирус в Грузии: почему врачи не используют новый грузинский препарат "Сулажер"?

Главный инфекционист Грузии скептически смотрит на новый препарат "Сулажер" 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T07:31+0400

2022-10-13T07:31+0400

2022-10-13T07:31+0400

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имерети

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ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе откликнулся на появление нового препарата "Сулажер", созданного грузинским врачом Александром Таварткиладзе для лечения коронавируса.По словам Церцвадзе, на сегодняшний день нет доказательств эффективности данного препарата – нет ни одного клинического исследования, подтверждающего это.Церцвадзе рассказал, что в декабре 2021 года создатели препарата попросили его внести "Сулажер" в национальный протокол лечения коронавируса. Церцвадзе отказал им, поскольку медикамент не был зарегистрирован минздравом и имел только статус пищевой добавки. Минздрав Грузии и Церцвадзе предложили грузинскому врачу официально зарегистрировать препарат в министерстве здравоохранения для клинического исследования и только после получения положительных результатов зарегистрировать его как лечебное средство против коронавируса. Однако Таварткиладзе не обратился к ведомству с подобной просьбой, отметил Церцвадзе.Глава тбилисской инфекционной больницы также отметил, что в марте этого года Таварткивладзе на заседании совета в академии науки Грузии представил доклад о проведении исследования среди 30 пациентов, инфицированных коронавирусом, которые полностью излечились, приняв данный препарат.По словам Церцвадзе, исследование проводят на нескольких тысячах пациентах, а не на нескольких десятках.Церцвадзе возмутил и тот факт, что, со слов Таварткиладзе, препарат спас даже тех пациентов, которые были подключены к аппарату искусственного дыхания."Такого феномена (чтобы выжили все критические COVID-больные, находящиеся на искусственном дыхании – ред.) не зафиксировано ни в одной стране мира и ни в одной клинике", – подчеркнул Церцвадзе.По словам Церцвадзе, Таварткиладзе и сейчас может обратиться к минздраву и официально зарегистрировать препарат для проведения исследования. Врач из Грузии изобрел лекарство от коронавируса – результаты поразительны>>Главный инфекционист Грузии заявил, что он не понимает почему препарат объявили революционным. По его словам, это вызвало большой резонанс среди общества.В тбилисскую инфекционную больницу не прекращаются звонки. Люди интересуются, почему им не назначали данный препарат и не говорили о его существовании. Они также задаются вопросом, можно было бы спасти с помощью "Сулажера" тех больных, которые скончались из-за коронавируса.В январе этого года на собственной странице в соцссети врач неотложной медицины тбилисской клинической больницы имени св. Михаила Архангела Заза Лурсманашвили написал благодарственный пост коллеге Александру Таварткиладзе.Он благодарил его за изобретение препарата против коронавируса, который, по его словам, спас его пациентов.По словам Лурсманашвили препарат был введен в лечебный гайдлайн Грузии от 30 ноября 2021 года, однако не продавался в аптеках.Клиническое испытание препарата прошло в тбилисской республиканской больнице, Михайловской больнице и Сачхерской клинике (регион Имерети).Препарат назначали пациентам старше 18 лет в том случае, если у больного сатурация начиналась с 90%, также после выявления симптомов коронавируса не должно быть больше семи дней.Получить более детальную информацию о новом грузинском препарате, о его составе и дозах возможно на официальном сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, грузия, тенгиз церцвадзе, имерети, минздрав, ограничения из-за коронавируса