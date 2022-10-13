https://sputnik-georgia.ru/20221013/mer-tbilisi-zayavil-o-gotovnosti-nesti-nakazaniya-iz-za-tragedii-v-tbilisi-271323705.html

Мэр Тбилиси заявил о готовности нести наказание из-за трагедии в Тбилиси

Мэр Тбилиси заявил о готовности нести наказание из-за трагедии в Тбилиси

Если я совершил какое-то преступление, то я готов отвечать перед законом, заявил Каладзе 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T23:06+0400

2022-10-13T23:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Все виновные в трагедии в парке Ваке в Тбилиси будут наказаны, в том числе и я, если виноват, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в открытый накануне фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.По словам замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, в рамках следственных мероприятий ведется опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании.Также будут опрошены лица, которые провели экспертизу завершенного объекта. В рамках следственных мероприятий продолжится опрос сотрудников соответствующих служб мэрии, в том числе Тбилисской муниципальной лаборатории.Пока никто не задержан: МВД о ходе следствия по трагедии в парке Ваке >>Кроме того, полиция опросит несовершеннолетних, находившихся в парке Ваке в момент трагедии, учеников класса, где училась девочка, педагогов, сотрудников школьной администрации и приставов школы №55.Следствие также детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ, экспертные заключения и акты приема-сдачи объекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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