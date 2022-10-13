https://sputnik-georgia.ru/20221013/poka-nikto-ne-zaderzhan-mvd-o-khode-sledstviya-po-tragedii-v-parke-vake-271321605.html

Пока никто не задержан: МВД о ходе следствия по трагедии в парке Ваке

Пока никто не задержан: МВД о ходе следствия по трагедии в парке Ваке

Следствие детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ на объекте, заявил замминистра 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T20:34+0400

2022-10-13T20:34+0400

2022-10-13T20:52+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23554/30/235543040_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e95fe7706ce604b34db0b1b2efe3f2f9.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", ведется опрос свидетелей, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.По словам замминистра, следственные мероприятия начались сразу же после получения сообщения о случившемся и в них участвуют все полномочные подразделения министерства.По словам замминистра, в рамках следственных мероприятий ведется опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании."Также будут опрошены лица, которые провели экспертизу завершенного объекта. В рамках следственных мероприятий к этому времени активно ведется и продолжится опрос сотрудников соответствующих служб мэрии, в том числе Тбилисской муниципальной лаборатории", - сказал Дарахвелидзе.По его словам, следствие детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ, экспертные заключения и акты приема-сдачи объекта.Президент Грузии соболезнует в связи трагедии в Тбилиси >>Кроме того, полиция опросит несовершеннолетних, находившихся в парке Ваке в момент трагедии, учеников класса, где училась девочка, педагогов, сотрудников школьной администрации и приставов школы №55.МВД Грузии обещает выявить виновных в произошедшем и наказать их в соответствии с законом.По возбужденному уголовному делу предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, мвд грузии