https://sputnik-georgia.ru/20221013/poka-nikto-ne-zaderzhan-mvd-o-khode-sledstviya-po-tragedii-v-parke-vake-271321605.html
Пока никто не задержан: МВД о ходе следствия по трагедии в парке Ваке
Пока никто не задержан: МВД о ходе следствия по трагедии в парке Ваке
Следствие детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ на объекте, заявил замминистра 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T20:34+0400
2022-10-13T20:34+0400
2022-10-13T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", ведется опрос свидетелей, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.По словам замминистра, следственные мероприятия начались сразу же после получения сообщения о случившемся и в них участвуют все полномочные подразделения министерства.По словам замминистра, в рамках следственных мероприятий ведется опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании."Также будут опрошены лица, которые провели экспертизу завершенного объекта. В рамках следственных мероприятий к этому времени активно ведется и продолжится опрос сотрудников соответствующих служб мэрии, в том числе Тбилисской муниципальной лаборатории", - сказал Дарахвелидзе.По его словам, следствие детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ, экспертные заключения и акты приема-сдачи объекта.Президент Грузии соболезнует в связи трагедии в Тбилиси >>Кроме того, полиция опросит несовершеннолетних, находившихся в парке Ваке в момент трагедии, учеников класса, где училась девочка, педагогов, сотрудников школьной администрации и приставов школы №55.МВД Грузии обещает выявить виновных в произошедшем и наказать их в соответствии с законом.По возбужденному уголовному делу предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Пока никто не задержан: МВД о ходе следствия по трагедии в парке Ваке
20:34 13.10.2022 (обновлено: 20:52 13.10.2022)
Следствие детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ на объекте, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", ведется опрос свидетелей, заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.
По словам замминистра, следственные мероприятия начались сразу же после получения сообщения о случившемся и в них участвуют все полномочные подразделения министерства.
"К этому времени на месте проводятся активные следственные действия и работают эксперты-криминалисты как министерства внутренних дел, так и Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули", - сказал Дарахвелидзе на брифинге в министерстве.
По словам замминистра, в рамках следственных мероприятий ведется опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании.
"Также будут опрошены лица, которые провели экспертизу завершенного объекта. В рамках следственных мероприятий к этому времени активно ведется и продолжится опрос сотрудников соответствующих служб мэрии, в том числе Тбилисской муниципальной лаборатории", - сказал Дарахвелидзе.
По его словам, следствие детально изучит всю проектную документацию и документацию по выполнению работ, экспертные заключения и акты приема-сдачи объекта.
Кроме того, полиция опросит несовершеннолетних, находившихся в парке Ваке в момент трагедии, учеников класса, где училась девочка, педагогов, сотрудников школьной администрации и приставов школы №55.
МВД Грузии обещает выявить виновных в произошедшем и наказать их в соответствии с законом.
По возбужденному уголовному делу предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.