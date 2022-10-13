https://sputnik-georgia.ru/20221013/perspektivy-gruzii-kak-energeticheskogo-mosta-mezhdu-yuzhnym-kavkazom-i-evropoy-271318631.html

Перспективы Грузии как энергетического моста между Южным Кавказом и Европой

Перспективы Грузии как энергетического моста между Южным Кавказом и Европой

Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T19:15+0400

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2022-10-13T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Проект строительства линии электропередачи между Румынией и Грузией по дну Черного моря внесет весомый вклад в обеспечение энергетической стабильности региона, заявил замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе.Замминистра принял участие в рабочей встрече министров европейских стран в Праге, в ходе которой участники обсудили вызовы в сфере энергетики и пути их решения.Проект прокладки высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) по дну Черного моря соединит Грузию с энергетическим рынком ЕС. Ожидается, что новый подводный кабель сможет покрыть растущие потребности Грузии в электроэнергии.Президент Румынии: строительство подводного электрокабеля с Грузией является приоритетным >>Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.По информации Микаутадзе, в настоящее время проводится технико-экономическое исследование проекта.Выступая на встрече, заместитель министра акцентировал внимание на стратегическом расположении Грузии между Европой и Азией и отметил, что страна готова внести свой вклад в энергетическую безопасность Европы.Микутадзе также рассказал о возможностях Грузии как страны с важной транзитной функцией в направлении транспортировки энергоресурсов в Европу.По его словам, целью Грузии в будущем является дальнейшее укрепление своей транзитной функции и содействие укреплению энергетической безопасности Евросоюза через регион Южного Кавказа. Замминистра назвал инфраструктурные проекты, по которым энергоресурсы Каспийского региона будут беспрепятственно поставляться в Европу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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