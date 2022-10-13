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Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему мошенничества с поездкой в США
Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему мошенничества с поездкой в США
Задержанному грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере 13.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-13T19:40+0400
2022-10-13T19:40+0400
2022-10-13T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии задержали одного человека по обвинению в мошенничестве, связанном с поездкой в США.По данным следствия, гражданин Грузии, желающий поехать в США на работу вместе с семьей, нашел в соцсети номер некой женщины по имени Нино, которая якобы должна была обеспечить переезд в США из Мексики.За свои услуги женщина попросила перечислить ей на счет в Испании 1,5 тысячи евро, а на счет в Украине - деньги за билет в размере эквивалентном 52,9 тысячи лари или передать эту сумму ее родственникам в Грузии.Пострадавший 6 апреля 2022 года перечислил деньги на указанный счет в Испании и отдал остальное жителю Грузии, который уверил его, что поездка пройдет без проблем. После получения денег мошенница больше на связь не выходила.Прокуратура задержала получившего деньги в Грузии и устанавливает остальных участников схемы мошенничества.Задержанному же грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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прокуратура, происшествия, грузия, новости, сша, мексика, испания
прокуратура, происшествия, грузия, новости, сша, мексика, испания
Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему мошенничества с поездкой в США
19:40 13.10.2022 (обновлено: 19:59 13.10.2022)
Задержанному грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии задержали одного человека по обвинению в мошенничестве, связанном с поездкой в США.
По данным следствия, гражданин Грузии, желающий поехать в США на работу вместе с семьей, нашел в соцсети номер некой женщины по имени Нино, которая якобы должна была обеспечить переезд в США из Мексики.
Пострадавший связался с женщиной, которая сказала, что она с ребенком живет в США и с ее помощью гражданин Грузии и его семья смогут попасть в США и Мексику по специальному приглашению. Также женщина пообещала обеспечить транспортировку.
За свои услуги женщина попросила перечислить ей на счет в Испании 1,5 тысячи евро, а на счет в Украине - деньги за билет в размере эквивалентном 52,9 тысячи лари или передать эту сумму ее родственникам в Грузии.
Пострадавший 6 апреля 2022 года перечислил деньги на указанный счет в Испании и отдал остальное жителю Грузии, который уверил его, что поездка пройдет без проблем. После получения денег мошенница больше на связь не выходила.
Прокуратура задержала получившего деньги в Грузии и устанавливает остальных участников схемы мошенничества.
Задержанному же грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц.