https://sputnik-georgia.ru/20221013/prokuratura-gruzii-raskryla-esche-odnu-skhemu-moshennichestva-s-poezdkoy-v-ssha-271319437.html

Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему мошенничества с поездкой в США

Прокуратура Грузии раскрыла еще одну схему мошенничества с поездкой в США

Задержанному грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T19:40+0400

2022-10-13T19:40+0400

2022-10-13T19:59+0400

прокуратура

происшествия

грузия

новости

сша

мексика

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23804/43/238044333_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c508c6a860715bf36b3de62e7619034c.jpg

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии задержали одного человека по обвинению в мошенничестве, связанном с поездкой в США.По данным следствия, гражданин Грузии, желающий поехать в США на работу вместе с семьей, нашел в соцсети номер некой женщины по имени Нино, которая якобы должна была обеспечить переезд в США из Мексики.За свои услуги женщина попросила перечислить ей на счет в Испании 1,5 тысячи евро, а на счет в Украине - деньги за билет в размере эквивалентном 52,9 тысячи лари или передать эту сумму ее родственникам в Грузии.Пострадавший 6 апреля 2022 года перечислил деньги на указанный счет в Испании и отдал остальное жителю Грузии, который уверил его, что поездка пройдет без проблем. После получения денег мошенница больше на связь не выходила.Прокуратура задержала получившего деньги в Грузии и устанавливает остальных участников схемы мошенничества.Задержанному же грозит от 6 до 9 лет тюрьмы за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

сша

мексика

испания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

прокуратура, происшествия, грузия, новости, сша, мексика, испания