https://sputnik-georgia.ru/20221013/tragediya-v-tbilisi-v-gruzii-otmenili-prazdnichnye-meropriyatiya-271321290.html

Трагедия в Тбилиси: в Грузии отменили праздничные мероприятия

Трагедия в Тбилиси: в Грузии отменили праздничные мероприятия

Отменено продолжение празднования фестиваля "Дни грузинского вина", а также все развлекательные мероприятия посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба 13.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки в Грузии отменили ряд праздничных мероприятий, сообщает администрация президента Грузии.В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в Ваке парке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.Из-за трагедии по распоряжению премьер-министра Грузии отменено продолжение празднования фестиваля "Дни грузинского вина", который в пятницу должен был пройти в регионе Самцхе-Джавахети, а также все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба 14 октября.Президент Грузии соболезнует в связи трагедии в Тбилиси >>По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главным контрактором была компания "Грин сервис" и перед сдачей фонтана в эксплуатацию соответствующие службы проверили его.Буквально на днях завершился второй этап восстановительных работ в парке Ваке, который подразумевал обновление круглого фонтана и малого каскада. На эти работы мэрия Тбилиси потратила 6,5 миллиона лари (2,3 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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