https://sputnik-georgia.ru/20221014/gruziya-otmechaet-prazdnik-mtskhetoba-svetitskhovloba-271326901.html
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T09:01+0400
2022-10-14T09:01+0400
2022-10-14T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.В Грузии 14 октября является нерабочим днем.Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны.Чему посвящен праздник Мцхетоба-Светицховлоба: история и традиции >>В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, мцхетоба-светицховлоба, храм светицховели, тбилиси, мцхета
грузия, новости, общество, мцхетоба-светицховлоба, храм светицховели, тбилиси, мцхета
Грузия отмечает праздник Мцхетоба-Светицховлоба
В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба
ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.
В Грузии 14 октября является нерабочим днем.
Традиционно эпицентром празднования в этот день является древняя столица Грузии Мцхета и собор Светицховели, где с раннего утра начинают собираться верующие со всей страны.
В связи с трагическим случаем в Тбилиси, повлекшим смерть 13-летней девочки, отменены все развлекательные мероприятия, посвященные празднованию Мцхетоба-Светицховлоба.
В четверг троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна 13-летняя девочка скончалась уже в стационаре.
Развлекательные мероприятия на Мцхетоба были отменены и в прошлом году из-за трагедии в Батуми, где при обрушении подъезда многоэтажного дома погибли девять человек.
Праздник Светицховлоба в Грузии отмечают дважды: 14 октября – в этот день он приходится на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, а также 13 июля, так как христианский мир празднует в этот день Собор славных и всехвальных Двенадцати апостолов, которым посвящен и Мцхетский храм.