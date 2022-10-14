https://sputnik-georgia.ru/20221014/komissiya-zavershila-rabotu-po-otsenke-kandidatov-v-ombudsmeny-gruzii-271327056.html

Комиссия завершила работу по оценке кандидатов в омбудсмены Грузии

Комиссия завершила работу по оценке кандидатов в омбудсмены Грузии

На следующем этапе полномочные субъекты парламента до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек 14.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт – Sputnik. Оценочная комиссия завершила процесс оценки 18 кандидатов в Народные защитники, оценки каждого члена комиссии опубликованы на сайте парламента Грузии.Оценка кандидатов является одним из этапов избрания Народного защитника в Грузии. Члены комиссии в составе 9 человек выставляли оценки каждому из 18 кандидатов по четырем критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практические навыки по защите прав человека.Согласно опубликованным на сайте парламента оценочным листам, высшей оценки комиссии удостоились:На следующем этапе полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и группа независимых депутатов) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек.На пост Народного защитника Грузии претендует 19 кандидатов >>Должно быть названо минимум семь кандидатов. Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Права омбудсменаНародный защитник в Грузии представляет собой независимый институт по защите прав человека, обладающий широкими полномочиями.Представители аппарата омбудсмена единственные, кто имеют неограниченный доступ в тюрьмы и другие закрытые государственные и частные учреждения – пансионаты, клиники и так далее.Кроме того, Народный защитник имеет право давать рекомендации и замечания по законопроектам, требовать возбуждения уголовного дела, высказывать мнение в качестве "друга суда" в связи с конкретным процессом, требовать создания следственной комиссии в парламенте, а также представлять членов попечительского и совета юрпомощи Общественного вещателя Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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