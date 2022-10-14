https://sputnik-georgia.ru/20221014/podderzhka-vazhna-gruzinskaya-mechta-dovolna-rezolyutsiey-evropeyskikh-sotsialistov-271351771.html

Поддержка важна: "Грузинская мечта" довольна резолюцией европейских социалистов

Поддержка важна: "Грузинская мечта" довольна резолюцией европейских социалистов

Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут... 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T22:53+0400

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ираклий кобахидзе

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Для Грузии важна принятая международным конгрессом партии Европейских социалистов резолюция, в которой партия поддерживает перспективу получения страной статуса кандидата в ЕС, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В резолюции, принятой Партией европейских социалистов на международном конгрессе в Германии , отмечено, что партия поддерживает готовность ЕС предоставить статус кандидата Грузии.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным >>Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия