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Поддержка важна: "Грузинская мечта" довольна резолюцией европейских социалистов
Поддержка важна: "Грузинская мечта" довольна резолюцией европейских социалистов
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут... 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T22:53+0400
2022-10-14T22:53+0400
2022-10-14T23:24+0400
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ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Для Грузии важна принятая международным конгрессом партии Европейских социалистов резолюция, в которой партия поддерживает перспективу получения страной статуса кандидата в ЕС, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.В резолюции, принятой Партией европейских социалистов на международном конгрессе в Германии , отмечено, что партия поддерживает готовность ЕС предоставить статус кандидата Грузии.Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным >>Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, еврокомиссия
Поддержка важна: "Грузинская мечта" довольна резолюцией европейских социалистов
22:53 14.10.2022 (обновлено: 23:24 14.10.2022)
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий
ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Для Грузии важна принятая международным конгрессом партии Европейских социалистов резолюция, в которой партия поддерживает перспективу получения страной статуса кандидата в ЕС, заявил председатель правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
В резолюции, принятой Партией европейских социалистов на международном конгрессе в Германии , отмечено, что партия поддерживает готовность ЕС предоставить статус кандидата Грузии.
"Особенно важно, что была принята резолюция, в которой подчеркивается важность статуса кандидата для Грузии и прямое обращение к европейским структурам с просьбой предоставить Грузии статус кандидата. В этом плане для нас очень важна поддержка европейской политической семьи", — сказал Кобахидзе журналистам.
Совет Евросоюза в июне принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Правящая партия работает над выполнением условий Евросоюза по разработанному ею плану с 1 июля при поддержке лишь части оппозиции и гражданского сектора в рамках рабочих групп.
Остальная часть оппозиции разработала свои предложения в в альтернативном формате с участием представителей неправительственных организаций.
Отказ от работы в формате, предложенном правящей партией "Грузинская мечта", оппозиционеры объяснили тем, что власти согласились работать над выполнением рекомендаций с оговорками. Эти оговорки, по мнению оппозиции, "фундаментально противоречат выполнению рекомендаций Еврокомиссии".