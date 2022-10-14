https://sputnik-georgia.ru/20221014/deputat-parlamenta-gruzii-saakashvili-nelzya-nazyvat-politzaklyuchennym-271351351.html
Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным
Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным
Ничего нового и удивительного в резолюции нет, но непонятна подобная попытка влияния на суды, заявил депутат 14.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-14T22:19+0400
2022-10-14T22:19+0400
2022-10-14T22:19+0400
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михаил саакашвили
европейская народная партия
пасе
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ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Резолюция Европарламента полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным, заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.ПАСЕ накануне приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождение. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Он также отметил, что упоминание имени Саакашвили в таком виде, как это прописано в резолюции свидетельствует о поспешности записи."Среди инициаторов - представители "Национального движения" и "Европейской народной партии". Поэтому ничего нового и удивительного в этом нет. Непонятна подобная попытка влияния на суды", - сказал Самхарадзе.Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили >>По его словам грузинская делегация обязательно обсудит этот вопрос в Совете Европы.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси."Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине >>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, европейская народная партия, пасе
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, европейская народная партия, пасе
Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным
Ничего нового и удивительного в резолюции нет, но непонятна подобная попытка влияния на суды, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Резолюция Европарламента полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным, заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.
ПАСЕ накануне приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождение. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".
"Вся страна видела, что Михаил Саакашвили нелегально перешел границу. Человека, над которым сейчас идет суд по факту незаконного пересечения границы, не говоря уже обо всех других преступлениях, нельзя называть его политзаключенным. Следовательно, это полное искажение фактов", - сказал Самхарадзе журналистам.
Он также отметил, что упоминание имени Саакашвили в таком виде, как это прописано в резолюции свидетельствует о поспешности записи.
"Среди инициаторов - представители "Национального движения" и "Европейской народной партии". Поэтому ничего нового и удивительного в этом нет. Непонятна подобная попытка влияния на суды", - сказал Самхарадзе.
По его словам грузинская делегация обязательно обсудит этот вопрос в Совете Европы.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.