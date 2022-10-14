https://sputnik-georgia.ru/20221014/deputat-parlamenta-gruzii-saakashvili-nelzya-nazyvat-politzaklyuchennym-271351351.html

Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным

Депутат парламента Грузии: Саакашвили нельзя называть политзаключенным

Ничего нового и удивительного в резолюции нет, но непонятна подобная попытка влияния на суды, заявил депутат 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T22:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 окт - Sputnik. Резолюция Европарламента полна ошибок, так как нарушившего законы страны нельзя называть политическим заключенным, заявил глава комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.ПАСЕ накануне приняла резолюцию, в которой назвала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили политзаключенным и потребовала его освобождение. Поправка в основной текст резолюции, в которой упоминается Саакашвили была инициирована депутатами "Европейской народной партии", частью которой является основанная экс-президентом партия "Единое национальное движение".Он также отметил, что упоминание имени Саакашвили в таком виде, как это прописано в резолюции свидетельствует о поспешности записи."Среди инициаторов - представители "Национального движения" и "Европейской народной партии". Поэтому ничего нового и удивительного в этом нет. Непонятна подобная попытка влияния на суды", - сказал Самхарадзе.Никакой привилегированности – премьер Грузии о состоянии здоровья Саакашвили >>По его словам грузинская делегация обязательно обсудит этот вопрос в Совете Европы.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси."Есть причина для отказа" – глава Минюста Грузии о выдаче Саакашвили Украине >>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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