https://sputnik-georgia.ru/20221014/sakrebulo-tbilisi-gotovo-uzhestochit-zakonodatelstvo-v-plane-bezopasnosti-271348908.html

Сакребуло Тбилиси готово ужесточить законодательство в плане безопасности

Сакребуло Тбилиси готово ужесточить законодательство в плане безопасности

В рамках расследования продолжается опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке 14.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-14T19:33+0400

2022-10-14T19:33+0400

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грузия

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тбилиси

сакребуло тбилиси

георгий ткемаладзе

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Сакребуло Тбилиси готово ужесточить законодательство или правила для усиления мер безопасности, заявил председатель столичного акребуло Георгий Ткемаладзе, прокомментировав трагический факт, произошедший в парке Ваке.Несчастный случай произошел в четверг, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, одного из которых уже выписали из больницы.В рамках расследования продолжается опрос основателей компании "Грин сервис плюс", осуществлявшей работы в парке Ваке, а также сотрудников компании и мэрии Тбилиси.Накануне мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что все виновные будут привлечены к ответственности, в том числе он сам, если будет установлено преступление.Тестирование включенного фонтана в парке Ваке проводилось ежедневно - заммэра >>Следствие ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, сакребуло тбилиси, георгий ткемаладзе