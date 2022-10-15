https://sputnik-georgia.ru/20221015/prezident-gruzii-vystupila-na-mezhdunarodnom-kongresse-psikhiatrov-271353505.html

Президент Грузии выступила на Международном конгрессе психиатров

Президент Грузии выступила на Международном конгрессе психиатров

В Грузии главной проблемой остается стигматизация психических заболеваний, и стране необходим современный подход в медицине этого направления, заявила... 15.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-15T11:36+0400

2022-10-15T11:36+0400

2022-10-15T11:36+0400

грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Насилие, напряженность и рост потребления наркотиков среди молодежи являются главными проблемами как для всего мира, так и для Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к конгрессу Всемирной психиатрической ассоциации в Тбилиси.Конгресс, посвященный проблемам психических расстройств в период после пандемии коронавируса, открылся в четверг в Тбилиси. В рамках конгресса участники обсудят как проблемы психического здоровья, так и современные системы лечения.По ее словам, в Грузии главной проблемой остается стигматизация психических заболеваний, и стране необходим современный подход в медицине этого направления.Кроме того Зурабишвили назвала еще одну проблему, которая, по ее мнению, требует реакции общественности и медицины."Для меня как для женщины, как для матери и как для президента Грузии очень важна другая форма насилия, в которой мы все живем, – это возрастающее употребление молодыми людьми наркотиков или других химических препаратов. Я говорю о Грузии, и общественный сектор должен более активно участвовать в кампании, цель которой – сделать так, чтобы семьи и особенно молодое поколение четко осознали риски, связанные с употреблением этих "рекреационных" наркотиков", – сказала Зурабишвили.Профессора медфакультета Гарвардского университета будут работать с грузинскими коллегами >>Она призвала участников конгресса обратить внимание на озвученные ею проблемы и выразила надежду, что работа конгресса будет продуктивной с точки зрения поиска путей решения проблем.Всемирная психиатрическая ассоциация – организация, объединяющая психиатрические ассоциации отдельных стран. Корпоративными членами ассоциации являются 138 национальных психиатрических обществ, представляющих более 200 000 психиатров из 118 разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , здравоохранение в грузии