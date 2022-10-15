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Президент Грузии выступила на Международном конгрессе психиатров
Президент Грузии выступила на Международном конгрессе психиатров
В Грузии главной проблемой остается стигматизация психических заболеваний, и стране необходим современный подход в медицине этого направления, заявила... 15.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-15T11:36+0400
2022-10-15T11:36+0400
2022-10-15T11:36+0400
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новости
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саломе зурабишвили
здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Насилие, напряженность и рост потребления наркотиков среди молодежи являются главными проблемами как для всего мира, так и для Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к конгрессу Всемирной психиатрической ассоциации в Тбилиси.Конгресс, посвященный проблемам психических расстройств в период после пандемии коронавируса, открылся в четверг в Тбилиси. В рамках конгресса участники обсудят как проблемы психического здоровья, так и современные системы лечения.По ее словам, в Грузии главной проблемой остается стигматизация психических заболеваний, и стране необходим современный подход в медицине этого направления.Кроме того Зурабишвили назвала еще одну проблему, которая, по ее мнению, требует реакции общественности и медицины."Для меня как для женщины, как для матери и как для президента Грузии очень важна другая форма насилия, в которой мы все живем, – это возрастающее употребление молодыми людьми наркотиков или других химических препаратов. Я говорю о Грузии, и общественный сектор должен более активно участвовать в кампании, цель которой – сделать так, чтобы семьи и особенно молодое поколение четко осознали риски, связанные с употреблением этих "рекреационных" наркотиков", – сказала Зурабишвили.Профессора медфакультета Гарвардского университета будут работать с грузинскими коллегами >>Она призвала участников конгресса обратить внимание на озвученные ею проблемы и выразила надежду, что работа конгресса будет продуктивной с точки зрения поиска путей решения проблем.Всемирная психиатрическая ассоциация – организация, объединяющая психиатрические ассоциации отдельных стран. Корпоративными членами ассоциации являются 138 национальных психиатрических обществ, представляющих более 200 000 психиатров из 118 разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , здравоохранение в грузии
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , здравоохранение в грузии
Президент Грузии выступила на Международном конгрессе психиатров
В Грузии главной проблемой остается стигматизация психических заболеваний, и стране необходим современный подход в медицине этого направления, заявила президент
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Насилие, напряженность и рост потребления наркотиков среди молодежи являются главными проблемами как для всего мира, так и для Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем обращении к конгрессу Всемирной психиатрической ассоциации в Тбилиси.
Конгресс, посвященный проблемам психических расстройств в период после пандемии коронавируса, открылся в четверг в Тбилиси. В рамках конгресса участники обсудят как проблемы психического здоровья, так и современные системы лечения.
"Сегодня мы сталкиваемся с проблемой насилия и напряженности. Конечно, стоит упомянуть пандемию коронавируса и то, как мы все пережили этот период – период изоляции, потери и смерти. Смерти, которая для такой страны как Грузия, была еще более тяжелой, потому что она противоречила нашим традициям – быть с семьей в момент смерти", – отметила Зурабишвили.
По ее словам, в Грузии главной проблемой остается стигматизация психических заболеваний, и стране необходим современный подход в медицине этого направления.
Кроме того Зурабишвили назвала еще одну проблему, которая, по ее мнению, требует реакции общественности и медицины.
"Для меня как для женщины, как для матери и как для президента Грузии очень важна другая форма насилия, в которой мы все живем, – это возрастающее употребление молодыми людьми наркотиков или других химических препаратов. Я говорю о Грузии, и общественный сектор должен более активно участвовать в кампании, цель которой – сделать так, чтобы семьи и особенно молодое поколение четко осознали риски, связанные с употреблением этих "рекреационных" наркотиков", – сказала Зурабишвили.
Она призвала участников конгресса обратить внимание на озвученные ею проблемы и выразила надежду, что работа конгресса будет продуктивной с точки зрения поиска путей решения проблем.
Всемирная психиатрическая ассоциация – организация, объединяющая психиатрические ассоциации отдельных стран. Корпоративными членами ассоциации являются 138 национальных психиатрических обществ, представляющих более 200 000 психиатров из 118 разных стран.