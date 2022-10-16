https://sputnik-georgia.ru/20221016/golevaya-peredacha-kvaratskheliya-prinesla-pobedu-napoli--271385433.html
Голевая передача Кварацхелия принесла победу "Наполи"
Голевая передача Кварацхелия принесла победу "Наполи"
Команда Хвичи Кварацхелия возглавляет серию А с 26 очками после 10 туров 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T22:27+0400
2022-10-16T22:27+0400
2022-10-16T22:51+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи", прозванный болельщиками Кварадонной, Хвича Кварацхелия стал автором голевой передачи, которая принесла победу подопечным Спаллетти в матче с "Болоньей".Домашний матч на стадионе имени Диего Марадонны получился довольно напряженным. "Наполи" пришлось отыгрываться под занавес первого тайма после гола Зиркзее. Лишь ответный гол Жезуса после удара по воротам Кварацхелия позволил клубу уйти в раздевалку при счете 1:1.В начале второго тайма "Наполи" вывел вперед гол Ирвинга Лосано, но ненадолго. Муса Барроу спустя несколько минут сделал счет равным 2:2. Почему Кварацхелия решил извиниться перед Спаллетти и одноклубниками? >>И вот тут на помощь неаполитанцам пришел точный пас грузинского полузащитника. На 69-й минуте Хвича увидел в штрафной Виктора Осимхена и сделал точную передачу. Счет стал 3:2. Возможность отличиться после передачи Кварацхелия в конце тайма была у Петра Зелинского. Но польский футболист пробил неточно. Таким образом, команда Хвичи Кварацхелия возглавляет серию А с 26 очками после 10 туров. Следующая игра в гостях против "Ромы" состоится 23 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, клуб "наполи", италия, футбол
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, клуб "наполи", италия, футбол
Голевая передача Кварацхелия принесла победу "Наполи"
22:27 16.10.2022 (обновлено: 22:51 16.10.2022)
Команда Хвичи Кварацхелия возглавляет серию А с 26 очками после 10 туров
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи", прозванный болельщиками Кварадонной, Хвича Кварацхелия стал автором голевой передачи, которая принесла победу подопечным Спаллетти в матче с "Болоньей".
Домашний матч на стадионе имени Диего Марадонны получился довольно напряженным. "Наполи" пришлось отыгрываться под занавес первого тайма после гола Зиркзее. Лишь ответный гол Жезуса после удара по воротам Кварацхелия позволил клубу уйти в раздевалку при счете 1:1.
В начале второго тайма "Наполи" вывел вперед гол Ирвинга Лосано, но ненадолго. Муса Барроу спустя несколько минут сделал счет равным 2:2.
И вот тут на помощь неаполитанцам пришел точный пас грузинского полузащитника. На 69-й минуте Хвича увидел в штрафной Виктора Осимхена и сделал точную передачу. Счет стал 3:2.
Возможность отличиться после передачи Кварацхелия в конце тайма была у Петра Зелинского. Но польский футболист пробил неточно.
Таким образом, команда Хвичи Кварацхелия возглавляет серию А с 26 очками после 10 туров. Следующая игра в гостях против "Ромы" состоится 23 октября.